Funcionarios de prisiones denuncian su "abandono" ante la Subdelegación de Almería

Funcionarios de prisiones han participado este miércoles en una concentración convocada ante la Subdelegación del Gobierno de Almería, en primer lugar para recordar a Nuria López, la cocinera asesinada a manos de un interno del Centro Penitenciario Mas d'Enric (Tarragona) el pasado 13 de marzo, pero también para manifestar a la administración que se encuentran en una situación de abandono, por lo que lo sucedido a esta mujer "puede volver a pasar si no se toman medidas".

Los funcionarios han guardado un minuto de silencio por Nuria, para trasladar acto seguido su cariño y apoyo a la familia y compañeros de la fallecida. "Veníamos avisando del deterioro alarmante de este servicio público esencial y de su abandono por parte del Gobierno y la administración penitenciaria. No es de recibo que sigamos sin ser agentes de la autoridad, que no se plantee y estudie la posibilidad de ser profesión de riesgo, que sigamos con un déficit endémico de plantillas, que nuestros medios materiales sean los mismos que hace 27 años cuando yo empecé a trabajar, por no mencionar la nula formación adecuada y continua", ha explicado uno de estos trabajadores, miembro de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Aseguran que las plantillas "claman" para que esto cambien y no haya que lamentar una nueva muerte, por lo que instan a revertir la situación. "¿Alguien imagina trabajar hoy en día con ordenadores de hace 20 o 30 años? ¿Acaso la Policía y la Guardia Civil no han ido adecuando su uniformidad, sus medios, sus protocolos...?", preguntan. En este sentido, inciden en que ambos cuerpos policiales cuentan con grupos especiales para situaciones "difíciles", teniendo una "formación continua y adecuada".

"Si todo ha sido posible para ellos lo cual es lógico... ¿Por qué en prisiones no? Queremos dejar de ser invisibles y tener todo lo necesario para desarrollar nuestro trabajo en las mejores condiciones, porque sin seguridad para los trabajadores y para los internos no hay tratamiento", concluyen.