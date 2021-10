Igualdad destaca la colaboración institucional con la ONCE y recuerda la “revolución social” que pretende la Junta

El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, ha asistido, en representación de la Junta de Andalucía, a la celebración de la jornada conONCEnos, un acto sobre sordoceguera organizado por la ONCE dentro del programa de actividades que se llevan a cabo en la provincia durante toda la semana con motivo de la Semana de la ONCE.

Durante su intervención, Pasamontes ha destacado la apuesta por parte de la de una “Revolución Social” que se convertirá en el impulso necesario para seguir avanzando hacia un Estado del bienestar moderno y sostenible en Andalucía.

“Esto se va a conseguir a través de distintas reformas estructurales para cumplir el objetivo que nos propusimos de convertir nuestra comunidad autónoma en una tierra más inclusiva y justa, sino también para afrontar la crisis social provocada por la pandemia” ha añadido el delegado territorial, recordando los cerca de 2.000 millones de euros que el gobierno andaluz ha invertido para proteger, durante lo peor de la pandemia, la red de centros sociosanitarios y los miles de empleos que genera, y para agilizar y aumentar, incluso, las personas beneficiarias y prestaciones de la Dependencia.

Pasamontes ha hecho hincapié en la relación de colaboración entre instituciones y entidades sociales al recordar que estas gestionarán el 17% de los 450 millones de euros que Andalucía recibirá a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

“Estos fondos permitirán financiar proyectos de mejora de la accesibilidad universal y eliminación de barreras en los municipios andaluces y trabajamos en este sentido, puesto que es otro de los pilares fundamentales que nos señala la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un concepto que abarca no solo la accesibilidad física, sino también la sensorial y la cognitiva para facilitar la comprensión completa de nuestro entorno”, ha explicado el delegado territorial, que ha asegurado que la atención a la discapacidad es uno de los ejes prioritarios de los 39 proyectos que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo con estos fondos europeos.

Han recordado la importante labor que realiza la ONCE para lograr la inclusión social y la plena integración de las personas ciegas o con discapacidad visual grave

Durante el periodo de presentaciones han participado también María Jesús Segovia, directora de ONCE Almería, Gemma Pozo, consejera territorial de ONCE Almería y Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial ONCE Andalucía. Las tres han coincidido en celebrar los lazos de colaboración con la Junta de Andalucía y han recordado la importante labor que realiza la ONCE para lograr la inclusión social y la plena integración de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

En la charla técnica, que ha corrido a cargo del trabajador social Manuel Vallejo Romero y la especialista en sordoceguera Martina Segura Schulz, se han explicado las líneas de trabajo que sigue la ONCE para que este colectivo pueda seguir realizando sus labores del día a día como el cuidado de la casa, el ir a comprar o seguir estudiando.

Para ello, cuentan con un gran equipo de voluntarios que asisten a estas personas, además de ayudas económicas complementarias a las ya existentes por parte del gobierno autonómico. Martina Segura ha comentado cómo es el aprendizaje a la hora de comunicarse para las personas sordociegas y las dos figuras que existen para asistir a estas personas: los intérpretes y los mediadores.

“El mediador tiene un cariz más educativo mientras que el intérprete hace un traslado de la información exacta y es el recurso cuando las dos personas con competentes lingüísticamente”, ha matizado la especialista en sordoceguera.

La jornada ha concluido explicando la existencia del bastón rojo y blanco, usado por las personas sordociegas para que sean reconocidos como tal cuando van por la calle, a diferencia de las personas con ceguera únicamente que se asisten con un bastón blanco.

Además, se ha llevado a cabo una práctica de técnica guía con bastón blanco, tapones para los oídos, antifaz o gafas de simulación visual, en la que algunos de los asistentes, entre ellos el delegado territorial, han podido experimentar en primera persona cómo desplazarse por una sala sin contar con los sentidos de la vista y del oído, e intentar ponerse en la piel de esas personas que realizan su día a día de esa manera.