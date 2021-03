Tres municipios de Almería superan este jueves una tasa de incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Instinción (1339,3), Paterna del Río (1095,9) y Líjar (1015,2). Hace una semana eso habría supuesto el cierre automático de toda la actividad comercial no esencial (tiendas y bares), pero ahora la situación ha cambiado y tendrán que esperar a la decisión del Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto en Salud Pública.

La Junta de Andalucía anunció este miércoles nuevas medidas aprobadas por el comité de expertos. Entre ellas se incluye un nuevo matiz sobre el cierre perimetral y de comercios en los pueblos pequeños. En el caso de municipios con 1.500 o menos habitantes no se aplicarían las restricciones solo en función de su incidencia, sino que se hará una evaluación de riesgos específica por parte del Comité Territorial de Alertas en Salud Alto Impacto.

Así pues, el comité presidido por el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, que se reúne a las 13:30 horas, tendrá que decidir si estos tres municipios tendrán una semana de cierre de actividad o no (Paterna del Río ya lleva sin comercios desde el pasado viernes). Para ello tendrán en cuenta el número de casos diagnosticados, si existe relación entre ellos, el porcentaje de positivos según las pruebas realizadas y otros parámetros epidemiológicos.

En Instinción se han notificado este jueves cinco casos nuevos y ya son 6 en los últimos 14 días. En Paterna del Río se han dado solo cinco casos en total, el último de ellos este martes; cuatro de ellos en los últimos 14 días. Y en Líjar se notificaron cuatro positivos el miércoles, por lo que se disparó su tasa de incidencia.

Pulpí y Viator, con cierre perimetral

Por otro lado, dos municipios de más de 1.500 habitantes siguen con una tasa de incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 personas. Son Viator, que sigue sin bajar de esa barrera, y Pulpí, donde se han disparado los casos en la última semana.

Así pues, el Comité Territorial de Alertas dictará el cierre perimetral en ambos municipios por una semana, desde este viernes al jueves 11 de marzo, ambos inclusive.

El resto de municipios de la provincia, 98 en total, ya están por debajo de esa tasa, por lo que no tendrán cierre perimetral. Es decir, recuperan la movilidad Balanegra, Felix, Los Gallardos, Garrucha, Lúcar, Ohanes, Urrácal, Vélez-Rubio y Vera.

¿Cuáles son los niveles de alerta?

Otra de las incógnitas que despejará el Comité Territorial de Alertas es cuál es el nivel de alerta de cada municipio. Un parámetro que ahora cobra especial importancia, pues quienes estén en nivel de alerta 2 podrán abrir sus comercios, incluida la hostelería, hasta las 21:30 horas. Los que estén en nivel 3 o 4 seguirán cerrando a las 18:00 horas.

No sé han dado a conocer cuáles serán los criterios que utilizarán para decidir el nivel de alerta de cada municipio. No obstante, fuentes sanitarias indican que lo más probable es que la evaluación se realice por distritos sanitarios y no por municipios. Además, fuentes consultadas por este medio indican que "con los datos actuales es difícil que alguna zona de la provincia de Almería esté en nivel 2".