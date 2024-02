La Junta dice que "ha conseguido rebajar" la espera para citas médicas pese a "subida significativa de la demanda"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha afirmado que el Gobierno andaluz "ha conseguido rebajar los días de espera" para una cita médica en Almería pese a que ha subido "mucho la demanda" y ha trasladado que el "compromiso" es que el tiempo de demora para los pacientes almerienses "no supere en 2024" los umbrales que están fijados en los "decretos de garantía".

En respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria del PSOE, que le ha afeado que "más de 100.000 almerienses" están pendientes en la actualidad de "cita diagnóstica, con especialista" o de intervención quirúrgica, ha dicho que la situación "ha mejorado" con respecto a 2018, si bien ha admitido que "hay que mejorar aún más esos datos". "Por supuesto que no nos parece suficiente, pero estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo, que no es otro que ningún almeriense esté fuera de los decretos de garantía", ha subrayado.

La consejera ha precisado que ha habido "un aumento del 22% para una consulta" desde el año 2018 y ha asegurado que se "ha reducido en un 31% los días de espera" pese a lo que ha calificado de "significativo" el incremento del "número de derivaciones" desde la Atención Primaria.

García ha indicado que se está "consiguiendo reducir los tiempos de demora" en Almería "gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios" e "inversión realizada en actividad extraordinaria". Según los datos aportados en la comisión, en 2018, un almeriense "esperaba como media 129 días para una consulta externa", y, según ha destacado, "ahora espera 98 días".

La consejera también ha hecho referencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital y ha explicado que "ha bajado un 9,7% el número de pacientes en espera" mientras que los días de espera han disminuido en "95, pasando de 148 a 53", lo que supone un 64%. Ha añadido que ha disminuido "en un 49%" el número de pacientes que esperan" más de 60 días".

"¿Nos parece suficiente? No, por supuesto que no. Tenemos que mejorar esos datos, pero queremos garantizar que en el año 2024 los almerienses no superen los decretos de garantía. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro compromiso", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria andaluza Pilar Navarro ha señalado que los datos sobre la realidad en Almería "dan vergüenza ajena" y ha afirmado que hay "más de 100.000 almerienses que están pendientes de una cita diagnóstica o de una cita con su especialista o de una intervención quirúrgica". "Son personas, no son expedientes, que llevan toda su vida pagando religiosamente sus impuestos, contribuyendo a la Seguridad Social para tener una administración de la Junta que esté a su altura, que le responda en tiempo y forma, pero no es así", ha criticado.

Navarro ha acusado al Gobierno andaluz de "poner el foco siempre en los profesionales", que, según ha remarcado, "se están partiendo la cara por defender una gestión que resulta indefendible". Ha apuntado que, en Almería, "la gente se tiene que levantar de madrugada para irse a hacer cola" en el centro de salud o el consultorio "para que le pueda atender su médico de Atención Primaria" y ha concluido pidiendo que se "depuren responsabilidades" por los datos que arroja la provincia.