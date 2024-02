Marea Blanca insta a reclamar cuando no se obtenga una cita médica en los centros de salud

“Porque no es de justicia mendigar una cita con el médico cuando uno está malo; porque no son de recibo las colas que se forman en la puerta del centro de salud cuando aún ni siquiera es de día para únicamente probar suerte a la hora de obtener una cita; porque la salud es lo primero y la administración no invierte lo suficiente para garantizar una asistencia de calidad a los ciudadanos; porque hay falta de médicos que atiendan a la población que acude cada día a las consultas; porque los profesionales se merecen contratos dignos...”, por todas estas razones y más, la plataforma ciudadana Marea Blanca se concentró ayer ante la puerta del centro de salud de Nueva Andalucía para “reclamar nuestro derecho a una atención sanitaria de calidad”.

Ante el “colapso de la Atención Primaria de salud en la provincia de Almería” y ante el “silencio” que guarda el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, a nuestra petición de reunión, “nos vemos obligados a iniciar una campaña reivindicativa que ha comenzado hoy con esta concentración y con la solicitud expresa a los almerienses de que presenten reclamaciones en sus respectivos centros de salud cuando no obtengan cita. Sólo así podremos tener una prueba irrefutable de que lo que denunciamos”, señala Pilar Rodríguez, una de las portavoces de Marea Blanca en Almería.

Advierten que “sólo el documento de la queja servirá para dar cuenta de la grave realidad”

“Las personas que acuden al médico a solicitar una cita necesitan esa cita para el mismo día y no para dentro de catorce o quince, como está ocurriendo. Hay un problema grave y nuestros dirigentes están jugando con la salud de los ciudadanos”, lamenta Zulema Olivencia, quien tilda además como “alarmante” el incremento de pacientes que se han suscrito a un seguro privado en los últimos años ante la falta de atención en la sanidad pública.

Marea Blanca ha convocado una manifestación para el próximo día 7 de abril en Almería a través de la cual reivindicarán el derecho a tener una Atención Primaria de calidad y una sanidad pública con los recursos suficientes. Se desarrollará a la vez en todas las capitales de provincia de Andalucía y en Almería discurrirá por la Puerta de Purchena y el Paseo desde las 12:00 horas.