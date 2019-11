Líbano y Mali, una piedra más en el camino

El adiestramiento, al no ser un escenario de combate, se orienta a la asistencia sanitaria, control de masas y antidisturbios, primeros auxilios NBQ y vertidos, jornadas para conductores, especialista en mecánica, contraincendios... todos los conocimientos que pueden salvar vidas y son imprescindibles en el futuro escenario , pero requieren horas de estudio y sobre el terreno. “La preparación es muy exigente y así cuando llegas a la misión todos están a la altura, el listón de la Legión siempre será el más alto ”, mantiene el sargento Tomás Ballesteros que hace una década ya estuvo desplegado en la ASPFOR XIX de Afganistán con la VII Bandera Valenzuela. También realizan ejercicios de convencional, de ataque de objetivos, pero los de fuego no son demasiados, nada tienen que ver con el enfoque de la operativa.

Capitán Reyes: “Líbano es un escenario cambiante y requiere una mejora permanente de procedimientos”

Marcos Reyes Rubio es el capitán de la 6ª de la VIII Bandera de la Legión que lidera el despliegue en la base Miguel de Cervantes. En los últimos meses ha estado trabajando con sus caballeros en un adiestramiento impecable. No en vano estuvo empotrado varios días con el contingente actual con intención de aprender cómo ha evolucionado la misión Libre Hidalgo en los últimos meses. “Líbano es un escenario cambiante y obliga a mejorar los procedimientos, técnicas y tácticas y el enlace con autoridades libanesas”. Conoce perfectamente lo que se va a encontrar, si bien el concepto de “calma tensa” con el que describen el terreno es la mejor manera de recordar que no se puede bajar la guardia. En las maniobras, orientadas a cohesionar la unidad, han realizado todo tipo de incidencias que podrían surgir en la frontera con Israel. Destaca la importancia de la preparación, tanto física como psicológica. “Es fundamental el apoyo mutuo para constituir una gran familia”, añade. El sargento Tomás Ballesteros va más allá y no duda al afirmar que “los compañeros dan siempre el cien por cien, yo daría mi vida por ellos y ellos por mí”. El capitán se muestra muy satisfecho del nivel de sus hombres durante los meses de adiestramiento y tiene claro el buen papel que harán en Líbano. Por supuesto, Reyes no se olvida de la familia, a los que considera los “verdaderos héroes” porque aguantan prolongadas ausencias.