"Mandaron un técnico a romper la tubería del agua el mismo día que me pasaban el recibo de 133 euros"

Jesús Ocaña tiene dos viviendas colindantes en la calle Poeta Durbán del barrio de El Zapillo. En la primera mantiene un suministro de agua con la concesionaria Aqualia desde hace ya muchos años, pero en la segunda no ha podido todavía formalizar el contrato porque no tiene la escritura -la compraventa se realizó con contrato privado, pero faltaba ese trámite-. A la espera de conseguir esa alta de abastecimiento, un laberinto burocrático que se complicó por la muerte de la anterior propietaria, optó por facilitar desde su propia vivienda el suministro hídrico al otro inmueble, consciente de que no era correcto, pero dejando constancia de que no iba a robar ni un sólo centímetro cúbico de agua a la compañía porque se los están facturando directamente a través de su contador.

Pero la compañía, que sin escritura no tenía intención de validar ningún suministro, tampoco quería que llegara agua a la otra casa y decidió cortar por lo sano. Técnicos de una empresa externa quitaron la conexión del piso colindante y con una radial rompieron también la tubería de la vivienda principal con una corte de casi diez centímetros. Este miércoles por la mañana, el mismo día que le descontaban de su cuenta corriente el cobro trimestral de 133,11 euros, lo dejaban sin una gota de agua y así está pasando todo el fin de semana. "Mandaron un técnico a romperme la tubería del agua el mismo día que me pasaron el recibo. Y me dicen que lo hicieron porque ese enganche era ilegal. Pero si yo pago religiosamente lo que consumo y no me dejan dar de alta otro contrato, ¿dónde está la ilegalidad?". Tiene miles de ejemplos como cuando enganchas la manguera para llenar una piscina. Se presentó en la oficina de Aqualia en la capital y exigió la reparación inmediata de los destrozos y el restablecimiento del servicio básico. A la tarde un técnico pasó a comprobar la instalación porque perdía agua y le reconoció, según indica Jesús, que destrozaron el tubo longitudinal.

Sin embargo, no solucionó el problema y continúa sin suministro. Le explicaron que antes de reiniciar el abastecimiento tendría que pasar un inspector de la compañía. Con su autorización, además, desaparecería el problema con el contrato pendiente de la escritura y están dispuestos a formalizarlo. Pero los días pasan y sigue sin una gota de agua en las dos casas. Jesús Ocaña llama al teléfono de Aqualia y le dicen que ya irá cuando pueda, además de repetirle que no hay ningún problema porque tiene agua y está arreglado. Cansado de no recibir la respuesta que espera ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por la interrupción del servicio y también por los daños innecesarios que le causaron a sus instalaciones. En su vivienda el problema no es tan grave porque vive solo y tiene otro lugar donde asearse, pero en la colindante reside una familia con niños pequeños a la que se la arrendó y se tienen que bajar a lavarse a las duchas de la playa de El Palmeral.