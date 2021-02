La localidad del norte de la provincia fue una de las primeras en superar la incidencia acumulada de 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes a mediados de enero, alcanzando incluso la barrera de los 3.500 el día 15, y en los últimos días ha conseguido rebajarla a 162 al haberse diagnosticado sólo un par de casos en dos semanas. Un drástico descenso de los positivos que le ha permitido abandonar hoy el confinamiento perimetral, tal y como se aprobó el viernes en la reunión del comité territorial de alertas de salud pública que se tenía que haber celebrado este lunes, pero que se adelantó para que coincidiera con las dos primeras semanas de las nuevas restricciones autonómicas que se han prorrogado.

María y Huécija serán los dos primeros municipios de Almería que salgan del cierre perimetral en base a la actualización de sus datos epidemiológicos que sitúan la incidencia en menos de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ambos estarán libres de restricciones, excepto las que son comunes para todos los municipios andaluces, después de dos semanas de contención que en el caso de María obligó al cierre de bares y comercios no esenciales al situarse en el nivel de alerta 4 grado 2. El pasado martes 26 de enero se realizó un cribado poblacional entre los vecinos de esta localidad almeriense, en el que participaron 183 personas y no se detectó ni un solo caso positivo.

Por su parte, Huécija contabilizaba el 15 de enero los 625 casos por cada 100.000 habitantes y ahora la tasa de incidencia está en 205 con sólo un contagio en 14 días. Otros municipios que han bajado el ritmo de contagios son las localidades de Arboleas y Partaloa, que desde hoy pasan del grado dos de alertas al uno, lo que le permitirá reabrir los negocios de hostelería y los comercios no esenciales con la entrada de febrero aunque seguirán cerrados perimetralmente. Arboleas tiene una tasa de 540,7 casos mientras que en Partaloa esta se sitúa en 579,7.

Cierre de comercios en Instinción y ZurgenaEn el lado contrario de la balanza aparecen Instinción, Zurgena y Somontín. Las autoridades sanitarias han ordenado el cierre de la actividad no esencial en las dos localidades al sobrepasar la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 personas. En el caso de Instinción el cambio de escenario es radical porque ha pasado de no tener ninguna restricción, ni tan siquiera el cierre perimetral, a cerrar todos los comercios y actividades no esenciales con una incidencia el pasado viernes de 1.339 casos por cada 100.000 personas.

Zurgena ya se encontraba cerrado perimetralmente y ahora se quedará únicamente con la actividad básica ante el aumento de infecciones que elevan su tasa por encima de mil casos (1.116,4) tras notificarse 33 positivos en las últimas dos semanas entre sus vecinos.

Por último, Somontín se une a los pueblos con cierre del término municipal al elevar su incidencia a 677,2 casos con tres positivos en siete días. El resto de loclaidades de la provincia continúan en la misma situación que tenían con anterioridad. Hay 47 localidades con cierre perimetral y de la actividad no esencial y otros 18 municipios solo con clausura del municipio.

