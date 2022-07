"Meter agua salobre de pozo en Las Salinas es un parche, lo urgente es reparar el canal subterráneo"

El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) ha elaborado un informe en el que evalúa la situación actual de Las Salinas de Cabo de Gata y realiza propuestas para solventar el drama ambiental que se ha ocasionado con su desecación de los humedales. El colectivo conservacionista recuerda que lo urgente e inmediato es reparar el canal de entrada de agua marina, de manera que se recupere el proceso salinero lo antes posible. Se trata de una instalación con más de cien años de historia que se prolonga a lo largo de 400 metros que quedó taponada y parcialmente destruida con las lluvias torrenciales de mayo. Los desprendimientos que se produjeron afectaron al canal que lleva el agua a Las Salinas, una situación que se vio camuflada por la gran cantidad de precipitaciones caídas que llenaron los estanques a niveles superiores a los habituales.

El GEM recuerda que la falta de mantenimiento de esta instalación ha generado efectos peligrosos para la conservación del ecosistema salinero al cortarse el agua que llega del mar, sobre todo por los retrasos en darse cuenta de los sucedido y evaluar la magnitud del problema. En este sentido, explican que la Junta Rectora del parque natural de Cabo de Gata-Níjar del 5 de julio valoró que existía una buena predisposición por parte de la empresa como de la administración andaluza para tomar medidas y solucionar el deterioro de la conducción subterránea que requería la intervención de empresas especializadas con las que ya se había contactado. Pero de momento no se ha solventado el problema y es la segunda vez que se pone en peligro el ecosistema, por lo que es necesario una actuación definitiva que evite nuevos episodios.

De hacerse esto con la urgencia necesaria, según indican los ecologistas, no harían falta otro tipo de medidas, pero de no ser así, hay una discusión sobre la conveniencia de tomar provisionalmente medidas para recuperar la lámina de agua, tomando las precauciones necesarias para que no se salinicen los estanques y garantizando la circulación del agua: "Meter agua salobre de pozo en los charcones es un parche que solo puede servir para evitar la alarma social. Lo sustantivo a nivel ecológico de la salina es la precipitación fraccionada desde la primera charca hasta los cristalizadores de diferentes sales que determinan su microfauna en agua y fango y, como consecuencia, la presencia de las aves que la explotan a lo largo del ciclo anual".

La organización considera en su informe sobre la situación actual y propuestas que "el tema es muy complejo y de hacerse mal puede suponer un peligro para los ecosistemas y/o que tarden más tiempo en recuperarse". Ante esta posibilidad, el GEM asegura que debe ser el personal técnico quién resuelva el problema, y en su caso, encuentre la solución más adecuada. "Al tratarse de una empresa privada, sería necesario la firma de un convenio con la Junta de Andalucía, de manera que se garantizase la conservación del proceso salinero, dejando claro cuál es la responsabilidad de cada una de las partes y que permita, en caso de ser necesario, la intervención pública para el mantenimiento de los ecosistemas".

Además, el Grupo Ecologista Mediterráneo entiende que es necesario prever el abandono de la actividad salinera, al menos durante algunos periodos, por lo que garantizar la circulación del agua dentro de las salinas, en ese caso, es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas. Esto exige la entrada de agua de mar, como se viene haciendo en la actualidad, y su extracción para evitar que su evaporación en los estanques, los salinice y, acabe con los ecosistemas actuales. La solución propuesta por la empresa de construir un aliviadero para evacuar las salmueras, y en su caso, también el agua cuando no se vaya a extraer sal, puede ser adecuada, porque asegura la circulación, manteniendo la diversidad de hábitats, tan característicos de las salinas.

Otra de las propuestas del GEM es la de crear una comisión de personas expertas que evalúen la situación de las salinas, estudien las alternativas de sostenibilidad con nuevas tecnologías y la posibilidad de realizar un Life sobre el espacio. De hecho, en 2014, SEO/Birdlife presentó un proyecto de modificación de los circuitos de las salinas, redactado por un estudio de ingeniería que contempla, tanto el mantenimiento de la salina con objetivo de conservación de la biodiversidad como su combinación con la explotación de la sal. Todo ello utilizando energía solar con el objetivo de reducir costes de producción y mantenimiento. Este proyecto no fue tenido en consideración ni por la empresa ni por la administración ambiental.