Mociones en todos los ayuntamientos para hacer BIC la caza de perdiz con reclamo

La Federación Andaluza de Caza (FAC) se reunirá con sus sociedades de cazadores para pedir el apoyo de sus ayuntamientos a la declaración de la caza de la Perdiz con Reclamo como Bien de Interés Cultural (BIC) en Andalucía. En la provincia de Almería está previsto que el equipo directivo se reúna con los aficionados el próximo mes de marzo, concretamente las asambleas están fijadas ya para celebrarse en la localidad de Gádor y en Antas, según ha avanzado a Diario de Almería José Antonio Nieto, el delegado provincial de la FAC.

Esta campaña de captación de apoyo al BIC del Reclamo, que ya ha comenzado, consistirá en la celebración de reuniones en todas las provincias andaluzas en las que la Federación Andaluza de Caza informará de este proyecto y trasladará a las sociedades una moción de apoyo institucional al BIC del Reclamo que deberán presentar en los ayuntamientos de sus respectivas localidades.

En Almería la junta directiva de la FAC ya ha comenzado a tener contacto con los distintos grupos políticos con la finalidad de que apoyen una iniciativa que califican como “vital para que esta modalidad, que es la reina de la cinegética en la provincia, pueda tener continuidad”.

La campaña de captación de apoyos ha comenzado tras un trabajo técnico y científico con argumentos

Estas reuniones a nivel andaluza comenzaron el pasado martes 23 de enero en la provincia de Huelva y recorrerán toda Andalucía para solicitar a todas las sociedades, clubes y peñas de cazadores su implicación en la una catalogación como Bien de Interés Cultural que supondría mayor grado de protección para la Perdiz con Reclamo frente a los ataques de determinados colectivos. Para ello, la Federación entregará el modelo de moción, que ya se ha elaborado, junto con las instrucciones para su presentación en los ayuntamientos. En paralelo, el organismo federado andaluz solicitará el mismo apoyo a las ocho diputaciones provinciales, así como a entidades y organismos del sector cinegético a nivel nacional.

“Para conseguir este logro necesitamos el trabajo y la implicación activa de nuestras 1.400 sociedades de cazadores. Su presencia en los municipios y su importancia como colectivo social en la mayoría de los pueblos pueden reportarnos un apoyo institucional fundamental”, señala José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, quien añade que “el trabajo técnico y científico para justificar la necesidad de que se apruebe esta catalogación ya está hecho gracias a la Universidad de Sevilla y los argumentos son sobrados. Ya están encima de la mesa de la Consejería de Cultura. Ahora, la declaración como BIC de la Perdiz con Reclamo también depende, en gran parte, de lo que nuestras sociedades sean capaces de movilizar”.

El delegado de la FAC en Almería, José Antonio Nieto, señala que “la campaña de difusión de información y captación de apoyos ya ha comenzado y en Almería el fin es lograr el máximo número de mociones aprobadas y apoyos entre las sociedades y grupos políticos. El primer ayuntamiento en apoyar la iniciativa ha sido el de Benahadux”.

“El Ayuntamiento de Benahadux, el primero de la provincia en aprobar iniciativa en un pleno”

El Informe Ejecutivo del Documento Técnico para la inscripción de la caza de perdiz con reclamo en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía recoge, en el apartado de justificación que “parece evidente que la caza de la perdiz con reclamo se integraría dentro de lo que la citada Convención de París (2003) define como patrimonio cultural inmaterial en su artículo 2, donde se otorga importancia a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, así como a los objetos y artefactos asociados en los espacios culturales y naturales donde se desarrollan las actividades y prácticas específicas, transmitidos generacionalmente, y que sirven como fuente de identificación y autorreconocimiento que permiten la continuidad de la diversidad cultural humana”.

Conclusiones y medidas tras el estudio técnico

Tras el estudio, los expertos proponen una serie de medidas para contribuir a la conservación. Algunas de ellas son: Promover e impulsar campañas de difusión, comunicación social y divulgación que redunden en la mejora de la imagen de la caza de la perdiz con reclamo, así como del colectivo de cazadores de esta modalidad, desde el punto de vista de actividad recreativa respetuosa con el medio ambiente; puesta en marcha de medidas para incentivar económicamente las prácticas agrícolas que permitan conciliar la rentabilidad económica y la conservación de las perdices rojas y sus hábitats; diseñar planes específicos de control de depredadores, con particular énfasis en meloncillos, jabalíes y cigüeñas; establecer un plan de actuación inmediato para la recuperación de las poblaciones de perdiz roja, en particular, pero de la caza menor, de manera general, en Andalucía; fomentar la participación y colaboración entre el sector de la caza de la perdiz con reclamo y la administración para alcanzar acuerdos y compromisos acordes con la defensa y reconocimiento de esta actividad cinegética particular o diseñar acciones específicas que permitan conservar, difundir y promocionar los elementos muebles e inmuebles que, unidos a la actividad etnológica, están en peligro de desaparecer, como pueden ser los puestos y pulpitillos tradicionales de piedra.