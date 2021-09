ObjetivoAlmeríaAVE proyecta el sentir y reivindicaciones del empresariado almeriense

Francisco Martínez Cosentino. Presidente del Grupo Cosentino

“Estamos convencidos de que el ferrocarril va a ser el modelo de transporte que, combinado con el marítimo, asegure la sostenibilidad de la economía almeriense a medio y largo plazo. Por esto pensamos y decimos que, en el objetivo del AVE para Almería, esto no se para”.

Eduardo Baamonde. Presidente de Cajamar

“El siglo XXI requiere de medios de medios de transporte versátiles, rápidos y sostenibles. La conexión de Almería al corredor mediterráneo y a la red AVE es imprescindible para terminar con la situación de atraso de nuestra provincia en materia ferroviaria”.

José María Rossell. Presidente de Senator Hotels & Resorts

“Almería ha demostrado durante décadas tener la fuerza suficiente para ser un destino turístico por excelencia, pero esa excelencia no se puede conseguir sin una comunicación a la altura de nuestra provincia. No es un tema de ningún color político. Estar conectados no es ya una necesidad es una exigencia para continuar creando empleabilidad de calidad”.

Juan Antonio González. Presidente de Vicasol y de COEXPHAL

“Una provincia que produce cuatro millones de toneladas de frutas y verduras anualmente, merece estar mejor comunicada. Una provincia que alimenta con salud a más de 500 millones de europeos, merece estar mejor comunicada”.

María José Flores. Gerente del Grupo Vera Import

“Llevar a fin la ejecución de la infraestructura ferroviaria pendiente sería todo un revulsivo económico, social y cultural para la provincia de Almería. Significaría ser competitivos en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales; conseguiríamos romper la estacionalidad turística, siendo referentes en destino de ocio y vacaciones; reforzaríamos nuestra posición de liderazgo en el sector agroalimentario e impulsaríamos destacadamente una logística sostenible y eficiente”.

Boaz Oosthoek. Director general de Koppert España

“Almería se juega mucho. Un futuro sin AVE restará competitividad al sector agrícola provincial, que no tendrá acceso directo por ferrocarril al resto de Europa, mientras que otras regiones productoras sí lo tendrán. Un futuro sin AVE pondría en jaque la reputación ambiental del modelo agrícola de Almería, que seguiría dependiendo del transporte por carretera para dar valor a sus producciones hortofrutícolas, elevando de forma insostenible la huella de CO2 y sesgando la rentabilidad de las exportaciones. Un futuro sin AVE provocará, además, que el transporte de personas entre Almería, Madrid y la frontera con Francia no pueda beneficiarse de la comodidad, rapidez y sostenibilidad del AVE. Almería no puede esperar más. Las empresas establecidas aquí queremos competir en igualdad de oportunidades, con las mismas infraestructuras que en otras partes del país, para aprovechar al máximo los valiosos recursos”.

Diego Martínez Cano. Cuéllar Arquitectura y expresidente Cámara de Comercio

“Las infraestructuras son el principal factor de competitividad de las sociedades modernas. El potencial geográfico del territorio de Almería, y su potencial humano, solo podrá ser liberado si somos capaces de dotarlo de las VÍAS que necesita para su desarrollo. En 2022 se cumplen 25 años de la creación de la Mesa de las Infraestructuras, principal motor reivindicativo de las necesidades de Almería. Ahora se sigue trabajando par darle el empujón final. Almería todos juntos, se escuchara en una sola voz en el acto de #ObjetivoAlmeríaAVE”

Felipe Gómez. Director de SAT Peregrín

“Desde Peregrín reivindicamos la necesidad de culminar el Corredor Mediterráneo para 2025. El Corredor Mediterráneo nos beneficiará a todos, ya que permitirá que el territorio español esté mejor conectado, que las infraestructuras ferroviarias sean mucho más modernas y que pueda venir gente de toda España y Europa, lo que permitirá que Pulpí y la provincia de Almería se posicione como destino de calidad. También se fortalecerán las alianzas comerciales tan fundamentales para el crecimiento de nuestro negocio y de nuestra economía. Se duplicarán las exportaciones de nuestros productos agrícolas y se reducirán los costes de transporte”.

Juan José Díaz Balaguer. CEO de Grupo Control

“Estar lo más cerca posible de nuestros más de 10.000 clientes y 4500 empleados es lo más importante y resulta indispensable a nivel estratégico contar con un medio de comunicación como el AVE para nuestro crecimiento y consolidación a nivel nacional”.

Joaquín Hidalgo. Coordinador general del Grupo AGF Fashion

“Almería como provincia y concretamente el sector agroalimentario, contribuyen netamente a equilibrar la balanza económica andaluza, y necesita estar comunicada con el resto de España y Europa, y el ferrocarril es una forma más sostenible y eficiente de transportar los productos hortícolas al resto de países de la UE y colaborará a que el sector continúe creciendo, creando valor”.

Javier Serrano. Comunidad de Regantes de Pulpí

“El de este viernes es un acto a la altura de la necesidad. La llegada del AVE a Almería es tan necesaria como el agua para nuestra provincia. Mañana… ya es tarde”.