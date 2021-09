Jerónimo Parra: “Vamos a exigir que las obras cojan velocidad y nunca se vuelvan a parar”

“Esto ya no tiene marcha atrás, estoy convencido de que este primer acto marcará un antes y un después en nuestras reivindicaciones”. Jerónimo Parra entiende que ha llegado la hora de que la provincia al completo se suba a la batalla por la Alta Velocidad, una infraestructura estratégica para el desarrollo socioeconómico de Almería, y no se baje hasta que se realice el viaje inaugural a ser posible en el horizonte 2026. Con una trayectoria de más de 35 años y conocimientos profundos de ingeniería civil y obra pública, el presidente de la Cámara de Comercio y fundador del Grupo Parra lidera la plataforma #ObjetivoAlmeríaAVE que quiere poner fin a una historia interminable de promesas incumplidas, proyectos que se eternizan, partidas sin ejecutar, modificados por negociar y obras que no avanzan.

Lo repite por activa y por pasiva: “Sin AVE nos quedamos atrás, en una continua pérdida de oportunidades y freno a la competitividad y no podemos quedarnos de brazos cruzados ni un minuto más”. De ahí que emprendiera a principios del verano, coincidiendo con su radiografía de los tres tramos en curso para este periódico, la organización de un gran acto cultural, lúdico y reivindicativo como punto de partida para lo que será una cruzada permanente. El nuevo lobby almeriense por la Alta Velocidad se presenta en sociedad este viernes con la intención de “exigir que las obras cojan velocidad y no se vuelvan a parar”.

El presidente de la Cámara de Comercio considera que “con voluntad política se podrían cumplir los plazos, pero viendo lo poco que se ha avanzado en estos seis meses no llegamos ni para 2030”. Conoce a la perfección todos y cada uno de los incumplimientos y engaños de los diferentes ministros de Fomento (ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), pero aparca cualquier reproche pensando sólo en futuro. “Aquí venimos sin látigo, con muchos tarros de miel porque agua pasada no mueve molinos y no le vamos a dar la oportunidad a ningún político de bajarse del AVE”.

“No se politizará ninguna reivindicación, no vamos en contra de nadie y todo el que esté con nosotros ya lo sabe”. Ha sido su principal premisa para la configuración del acto, consiguiendo un centenar de empresas patrocinadoras, y será su hoja de ruta de los próximos años. “Estamos viendo que el Gobierno de España está sensibilizado con el problema del AVE en Almería y se ha licitado el tramo que más nos preocupaba, así que vamos pensar en positivo, que esto marcha, lo que no quiere decir que no vayamos a estar vigilantes y muy encima de cada tramo para que se vayan cumpliendo los plazos”.

Jerónimo Parra no sabe lo que habría pasado si este tipo de iniciativas se hubieran planteado antes o se hubiera realizado una protesta más contundente, si las obras estarían más avanzadas o igual, pero tiene claro que “lo importante ahora es que esto ya no tiene marcha atrás”. En este sentido, lanza un aviso para navegantes, para los que aún dudan de la necesidad y utilidad de #ObjetivoAlmeríaAVE: “Esto no es la ilusión de un loco que se iba a disolver como un azucarillo, es la reivindicación de una provincia”.

Horas antes de la celebración del primer acto público, quiere poner en valor la respuesta magnífica del tejido productivo de la provincia e incluso la adhesión de entidades e instituciones empresariales de fuera de Almería. “El acto del viernes es el inicio de una carrera de fondo por la llegada del AVE, vamos a pedir que las obras cojan velocidad de crucero y no se vuelvan a parar”. Así se lo transmitirá a los representantes del Gobierno en un encuentro previo porque durante el acto no intervendrá. Este empresario nacido en Antas en 1959 se mantendrá en un segundo plano porque entiende que es una demanda de toda la población almeriense que no necesita protagonistas.

#ObjetivoAlmeríaAVE tendrá vigencia hasta que finalicen los últimos trabajos y sus integrantes -cuando se determine una estructura orgánica con empresariado y agentes sociales- harán seguimiento pormenorizado del avance para reclamar y echarse a la calle si hiciera falta porque se vuelven a incumplir los plazos. “Vamos a ser objetivos e iremos con la verdad por delante para que no nos vuelvan a engañar, confío que no nos obliguen nunca a tomar decisiones más drásticas”. El gran lobby del AVE almeriense acaba de arrancar.