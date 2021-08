El enésimo arreón del AVE en Almería

Con una trayectoria de más de 35 años al frente de una empresa de ingeniería civil, Jerónimo Parra, actual presidente de la Cámara de Comercio, ya sospechaba, antes de que arrancara el verano, que las obras de los tres tramos del AVE a Murcia no iban según lo previsto. Profundo conocedor de la materia no comprendía el pésimo ritmo de las obras, con cuadrillas que iban y venían sin continuidad, sin que apenas se registraran avances en las estructuras. Meses atrás, el ya exministro José Luis Ábalos había visitado la provincia para exhibir los casi 600 millones destinados a los trabajos de la Alta Velocidad. Pero la realidad era otra. Jerónimo Parra recorrió con este periódico el trazado en curso y demostró que no se había ejecutado ni un 5% de los proyectos. “No se han gastado ni 20 de los 587 millones que se han presupuestado”, apuntó sobre el terreno. Tenía claro que había problemas con las constructoras y reclamó un esfuerzo al Ministerio de Fomento (hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para que no retrasaran más los plazos.

Mes y medio después de aquella radiografía sobre el terreno fue confirmado su pronóstico. Varios modificados de obra en los tramos Los Arejos-Níjar y Pulpí-Vera y la suspensión temporal del contrato de Convensa del itinerario Níjar-Río Andarax eternizaban aún más la historia interminable del AVE de Almería. “Lo que tenemos es un engañabobos, lo que más tiempo y dinero requiere está sin empezar, ahora solo hay obras auxiliares y los trabajos son muy incipientes, ni siquiera se han completado los desmontes y desbroces”, repetía el empresario señalando uno de los pasos inferiores próximo a Venta del Pobre que se encontraba en el mismo estado que en julio del año pasado cuando la Subdelegación del Gobierno organizó una visita para periodistas y agentes sociales.

Ministerio y ADIF taparon, o lo intentaron, una realidad palpable. Las empresas no están trabajando. Apenas una cuadrilla de operarios y algunas excavadoras a lo largo de kilómetros de trazado. Desde el Gobierno y el PSOE de Almería se ha confirmado que este lunes 9 de agosto se reactivan las obras tras la negociación con las constructoras adjudicatarias. El enésimo parón que podría haber sido aún mayor si no se llega a un acuerdo. “Si se rescinden los contratos o se vuelve a ir una empresa es una catástrofe que puede implicar más de un año de retraso”, explica el presidente de la Cámara de Comercio.

Jerónimo Parra confía en este nuevo compromiso de ADIF y va más allá: “Con voluntad política, las empresas tendrían capacidad para acabar los tramos en plazo”. Tiene claro que cuando activan la maquinaria estos gigantes de la construcción todo es posible, de la misma forma que es consciente de que nada más ganar los concursos ponen a sus gabinetes jurídicos a buscar errores en los proyectos con el objetivo de sacarle rédito con modificados. “Si un proyecto constructivo está bien hecho no admite modificados y aquí están negociando desde el minuto cero”. Como profundo conocedor de las dinámicas del sector, reivindica la necesidad de cambiar un sistema que favorece las bajas temerarias y que ha convertido las licitaciones en subastas.

Jerónimo Parra tiene pendiente un encuentro con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo, hasta hace unas semanas era la presidenta de ADIF, para abordar la situación de los trabajos ante el nuevo escenario de modificados y negociaciones de contratos. De hecho, el PP de Almería ha pedido su comparecencia tras conocerse el enésimo parón de las obras con la finalidad de que aclare si aún con los nuevos retrasos se podrán cumplir los plazos acordados. Las incógnitas se irán despejando en los próximos meses conforme se demuestre si la reactivación de las obras es real o solo otro anuncio que se difumina con el tiempo.

El presidente de la Cámara de Comercio trabaja mientras en la plataforma #ObjetivoAlmeríaAVE para impulsar los trabajos y crear un lobby apolítico que presione a las administraciones y cuenta con el respaldo de más de cincuenta grandes empresas de la provincia de todos los sectores productivos. El 10 de septiembre tendrá lugar su primer acto reivindicativo, con un enfoque cultural, y ya se podrá constatar si las obras siguen paradas o gozan del enésimo arreón.