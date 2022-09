Los almerienses no acudieron a 4,3 millones de citas con el médico y enfermería desde 2015

Más de 4,3 millones de citas con el médico de familia y enfermería en la atención primaria almeriense se quedaron sin realizar desde 2015 porque no acudió el paciente o no se puso al teléfono desde que se contempla esa posibilidad en los consultorios de la provincia. Una vez completada la solicitud por los diferentes canales existentes en el sistema sanitario público andaluz (app y teléfono Salud Responde, Clic Salud+ o llamando al centro directamente) nadie acudió a la cita cuando llegó el turno, no estaba el paciente por diferentes motivos que nunca se conocerán porque la pérdida del servicio no requiere ni implica ninguna justificación. Son visitas desperdiciadas que podrían haber servido a otros usuarios si se hubieran anulado con antelación suficiente.

Y cada consulta que se pierde tiene una repercusión directa en un sistema sanitario sobrecargado en el que conseguir cita implica a veces esperar más de una semana. Son horas que no se darán a otros pacientes que la necesitan. De ahí que se haya convertido en un pez que se muerde la cola porque esta alta demora en atención primaria empuja a muchos pacientes a los servicios de urgencias de centros de salud y hospitales y una vez que resuelven el problema no acuden a la consulta con el de cabecera. Las citas de medicina de familia que se han quedado sin realizar entre enero de 2015 y agosto de 2022 han sido 2,3 millones, lo que representa el 8,8% del total de las consultas programadas que en ese periodo de casi siete años y medio alcanzan los 26,3 millones, según los datos que ha facilitado a este periódico la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados del Servicio Andaluz de Salud. Las citas de enfermería perdidas por la ausencia del usuario han sido 1,9 millones, el 9,5% de un global de 20,7 millones de consultas que se habían agendado.

La evolución interanual de esta estadística, desde que hay registro informatizado del SAS en 2015, evidencia un crecimiento notable en el ámbito de la enfermería en el último año asociado a la campaña de vacunación frente a la covid19. En 2021 alcanza su cuota más alta de pacientes que no se presentaron con 345.720 citas perdidas, una proporción muy superior a las 214.421 de 2020, 244.827 de 2019 o 239.211 de 2018. Hasta agosto de este año han sido 235.814 las consultas de enfermería que se han desperdiciado, por lo que al cierre del ejercicio estará por encima de la serie histórica. El número de las citas con enfermería se mantiene estable entre 2015 y 2022, entre los 2,2 y 2,4 millones de consultas anuales, si bien el pasado año casi se duplican los registros anteriores al llegar a 4,1 millones, la mayoría relacionadas con la vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

En cuanto a las citas del médico de familia, el registro más elevado de consultas perdidas tuvo lugar en 2019 con 385.556, una cifra bastante superior a las 213.431 del año siguiente o a las 196.438 de 2021. Hasta el pasado mes fueron 178.736 consultas fijadas a las que no se presentó el paciente, por lo que este año se mantendrá dentro de la media de los últimos ocho. Almería es la segunda provincia de la comunidad autonómica, tan sólo por detrás de Jaén, con menor número de consultas perdidas con el médico en Atención Primaria que en casos como el de Cádiz, Málaga o Sevilla está por encima de las 400.000 al año. En la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del SAS no recoge la obligación de acudir a la cita concertada, ni tampoco la de anularla en el caso de no poder presentarse, si bien precisa la necesidad de responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidas en el marco del sistema sanitario público de Andalucía.