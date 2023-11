Paco Ibáñez en el Olympia de París

Subía al escenario del Olympia aquel 2 de diciembre de 1969, hace 54 años. Época fuertemente politizada por la trascendencia de las revueltas estudiantiles y sociales de mayo´68. El repertorio del cantautor se componía de 24 poemas adaptados musicalmente para la garganta arraigada de Paco Ibáñez. Valiendo para la posteridad y disfrute de todos los que seguimos al cantautor, el concierto se grabó en un doble LP que se editó en España en 1970. Algunos temas son coreados por el público instigado por el artista y gritos espontáneos en medio de las canciones, gestos que nos revelan la entrega y la pasión por los poemas interpretados por esa voz desgarrada y dulce al mismo tiempo del músico español.

Estas son los temas del repertorio del concierto: Déjame en paz, amor tirano (Luis de Góngora). Es amarga la verdad (Francisco de Quevedo). Lo que puede el dinero (Juan Ruiz Arcipreste de Hita). Nocturno (Rafael Alberti). Soldadito boliviano (Nicolás Guillén). A galopar (Rafael Alberti). Canción del jinete (Federico García Lorca). Coplas por la muerte de su padre (Jorge Manrique). Y ríase la gente (Luis de Góngora). Como tú (León Felipe). España en marcha (Gabriel Celaya). Balada del que nunca fue a Granada (Rafael Alberti). Proverbios y cantares (Antonio Machado). Palabras para Julia (José Agustín Goytisolo). Érase una vez (José Agustín Goytisolo). La mala reputación (La mauvaise réputation) (Georges Brassens). Me llamarán (Blas de Otero). Me queda la palabra (Blas de Otero). Villancico (Gloria Fuertes). Me lo decía mi abuelito (José Agustín Goytisolo). Un español habla de su tierra (Luis Cernuda). Andaluces de Jaén (Miguel Hernández). La poesía es un arma cargada de futuro (Gabriel Celaya). A galopar (Rafael Alberti).

Paco Ibáñez seleccionó los temas respondiendo a un vector ideológico, es decir, parte de una interpretación personal condicionada por factores políticos y sociales: la dictadura franquista en lo político, la injusticia social fruto de las desigualdades sociales y una cuestión más palpitante como es la propia vida. Es importante señalar que todos los poemas guardan cierto matiz gregario. Así, no es fruto de la casualidad que en el concierto se cantasen cuatro temas que pertenecen a la poesía social, de Blas de Otero y otros de Gabriel Celaya.

Como era de esperar nos encontramos en esta suerte de síntesis, poemas que hablan abiertamente de la cuestión política, a textos que hacen referencia abiertamente a un suceso político. Por ejemplo, “A galopar”, “España en marcha”, “Proverbios y cantares”, “Me llamarán”, “Un español habla de su tierra”, “Proverbios y cantares”, “La mala reputación”, “Me llamarán”, “La poesía es un arma cargada de futuro”, “Déjame en paz, amor tirano”, “Es amarga la verdad”, “Lo que puede el dinero”, “Nocturno”, “Canción del jinete”, “Y ríase la gente”, “Me queda la palabra”, “Villancico” “Andaluces de Jaén”, “Coplas por la muerte de su padre”, “Como tú”, “Palabras para Julia”, “Érase una vez”, “Me lo decía mi abuelito”, “Balada del que nunca fue a Granada”. “Me llamarán” o “La poesía es un arma cargada de futuro” habla de forma evidente de la guerra civil española, de la posguerra o de la dictadura franquista. En este apartado creemos que se tratan de los poemas que denuncia ciertos aspectos sociales derivados de la posguerra: “Andaluces de Jaén” habla sobre la explotación del jornalero, “Canción del jinete” sobre los bandoleros en Andalucía; “Nocturno” o “Me queda la palabra” habla de la falta de la libertad de expresión y, fruto de ello, una consecuente censura; muchos de ellos critican la exacerbación de la religión católica y su hipocresía, aspecto que se palpan en canciones como “Lo que puede el dinero” o “Villancico”; otras de ellas denuncian aspectos más universales, como la pobreza y, por ende, la desigualdad social, como pueden ser “Déjame en paz, amor tirano” o “Es amarga la verdad”.

Se mezcla lo político con el recordatorio al poeta caído, en “Balada del que nunca fue a Granada” se refiere a Federico García Lorca, pero creemos que prima la idea del homenaje al poeta frente al aspecto político, aunque este matiz político también nos resulta ineludible.

Asimismo, encontramos en numerosas de las canciones muchas de las consabidas consecuencias de posguerra, a saber, el exilio o la ausencia de libertad de expresión. Es por ello que las canciones que hablan del exilio como pudieran ser “España en Marcha”, “Balada del que nunca fue a Granada”, “Un español habla de su tierra”, o “Me llamarán”, esta última haciendo alusión a los asesinatos perpetrados por el régimen franquista así como a la persecución a la disidencia política durante la dictadura, son jaleadas por el auditorio así como vitoreadas y aplaudidas con intensidad.

“A galopar”, la única que es cantada en dos ocasiones –la última vez como bis– hasta cerrar el espectáculo, lo que demuestra la fuerza que contiene el poema musicalizado para el colectivo.

Toda la poesía española, y yo, particularmente, debemos mucho a la propagación y la vida que Paco Ibáñez ha dado a los versos. Es por ello que creemos que al inicio del concierto los asistentes se encuentran más contenidos y comedidos y que, paulatinamente, van volcándose. Probablemente la aclamación a estos poetas se deba a que son los más próximos a la época del Olympia, algunos de ellos vivieron la guerra civil española, se les vinculaba a la izquierda y desde su pluma escribieron versos reivindicativos del tipo “Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios. / Una de las dos Españas / te ha helado el corazón”, contrarios al régimen franquista.

No quiero terminar sin definir y posicionarme a favor por quien con el verso y su voz marcó una época…hablar de Paco Ibáñez es hacerlo intrínsecamente de poesía, música y compromiso en cualquiera de sus tiempos debido a su pertenencia a diversas cosmologías poéticas. A sus 87 años, sigue siendo leyenda viva y referencia de varias generaciones.