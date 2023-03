El caso ‘Poniente’ se cierra con 32 condenas prácticamente menores

¿Y cuál sido el resultado? Pues posiblemente no el esperado por nadie. Finalmente han sido 32 los condenados, entre ellos el exalcalde Juan Enciso y el exinterventor municipal, José Alemán. Sin embargo, las penas distan en gran medida de las que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción o la Abogacía del Estado, por ejemplo. Para empezar, los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad no han tenido en cuenta ninguno de los delitos contra la Hacienda Pública , que eran los que engordaban en gran medida las peticiones de cárcel.

El resto de condenados, uno a uno

La contribución de su la esposa de Juan Antonio Galán, María Gema de la P. M. y de su hija Yolanda G. de la P. ha tenido como resultado sendas condenas de 3 años y 3 meses de prisión y la inhabilitación por un periodo de 9 años por la comisión de un delito de malversación.

El fallo también ha impuesto las siguientes condenas: 4 años de prisión y 12 de inhabilitación por un delito de malversación a Antonio Ramón B. V., Justo Fernando B. H., Manuel F. H. y Miguel Ángel A. C.; 4 años de prisión y 9 de inhabilitación por malversación a Manuel C. P.; 3 años y 4 meses de prisión y 9 de inhabilitación por malversación para los acusados Francisco J. M. M., Antonio M. H., José María C. C.; 3 años y 3 meses de prisión y 8 de inhabilitación por malversación para Agustín S. R.; 3 años y 2 meses de prisión y 8 años de inhabilitación por malversación para J.R. R.; 3 años de prisión y 7 años y 3 meses de inhabilitación a María Rosario B. O. por malversación; un año y seis meses de prisión y una multa de 900 euros por cohecho José Julián H. V.; al pago de una multa de 3,1 millones de euros a José Carlos L. L. por cohecho; y a Rosalía G. del V. una condena de 5 meses de prisión y el pago de una multa de 626.862 euros por blanqueo.