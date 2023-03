Góngora: "Vamos a intentar recuperar todo el dinero que podamos de los 57 millones malversados"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora se ha pronunciado este viernes sobre la sentencia de la llamada 'Operación Poniente' y ha criticado que se haya dilatado tanto en el tiempo, al tiempo que ha considerado que ahora el principal objetivo del Ayuntamiento es "recuperar todo lo que se pueda del dinero de los 57 millones que han quedado probados que se malversaron, dinero de todos los ejidenses".

"Para nosotros, con independencia de las condenas, que aprecia además el magistrado una atenuante muy cualificada por esa dilación indebida, que a mi modo de ver ha sido muy grave, lo que más me importa a mí como alcalde y al equipo de gobierno y entiendo que a la Corporación es el derecho que tenemos a resarcirnos de esos 57 millones de euros. Han quedado archivados los delitos fiscales y lo que está claro es que el único organismo que ha sido perjudicado es el Ayuntamiento de El Ejido, porque se han detraído los fondos públicos, el dinero de los ejidenses que tendrían que haber ido destinados a los servicios públicos y a las inversiones". Según el regidor, "vamos a intentar recuperar en la medida de lo posible la mayor parte posible o todo de esa cantidad, que es muy abultada, y ahí vamos a estar, intentando afianzar las garantías que hay prestadas y ese es el objetivo fundamental, porque quienes realmente se han visto perjudicados con todo esto, además del buen nombre del municipio son los ejidenses.

"Ha pasado mucho tiempo, han pasado 13 años y la propia sentencia dice que ha habido dilaciones graves y ese tema la administración de Justicia debería considerarlo y hacer también una valoración al respecto, como hace la propia sentencia", reitera Góngora.

"No conozco la sentencia en profundidad y por tanto no puedo profundizar lo suficiente, pero sí queda probado que se malversó, con cantidades multimillonarias, las arcas públicas, del orden de unos 57 millones de euros. Eso son muchos recursos públicos, recursos que tenían que haberse destinado al mantenimiento, a las inversiones, a pagar a proveedores y puedo poner cientos de ejemplos: pagar a los bomberos, a los consorcios, a las personas que atienden a los mayores etc. pero no solo eso, sino que además se falsearon las cuentas públicas para seguir endeudando y para seguir, en parte, malversando. Eso es lo que se ha considerado probado por la Audiencia y es ya un paso significativo".

Sobre la cantidad que se ha considerado probado que se malversó, el regidor afirma que "nosotros hicimos una reclamación entendiendo que se malversaron en torno a 84 millones de euros y la Fiscalía lo cuantificó en 71. Se han considerado probados 57 y vamos a analizar con detalle el contenido de la sentencia que son casi 400 folios, para poder hacer un pronunciamiento más en profundidad sobre los montantes económicos", aunque reiterando que el objetivo es recuperar para los ejidenses "todo lo que se pueda"..