El ‘Programa Reconecta’ da oxígeno a los autónomos para que retomen su actividad

Los autónomos constituyen el eje central del tejido productivo de la provincia de Almería. La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha frenado en seco la progresión de los emprendedores almerienses que, en la mayoría de casos han visto notablemente mermados sus ingresos y, en otros muchos, se han visto abocados al cierre de sus negocios o a la paralización absoluta de su actividad profesional.

Según avanzan las fases de la desescalada, se contiene al Covid-19 y paulatinamente se retorna a la vida cotidiana a niveles parecidos a como la conocíamos antes, salvo por elementos ya tan rutinarios en nuestras vidas como las mascarillas o el gel hidro-alcohólico, los autónomos también vuelven a recuperar su actividad para alcanzar la ansiada normalidad, la misma que el coronavirus nos ha arrebatado.

Pero para ello es necesario un impulso, ese empujón definitivo que les permita levantar de nuevo la persiana para volver a ser quienes eran antes de que el coronavirus lo cortase todo de repente. En este punto radica el objetivo principal del ‘Programa Reconecta’, enmarcado en el ‘Plan Almería’, pretende revitalizar a los autónomos y los profesionales almerienses de la Mutua para que retomen su actividad.

Requisitos de los beneficiarios • Desarrollar su actividad económica en municipios de la provincia de Almería • Que la actividad económica desarrollada no sea de Construcción y Asociados, ya que estos se benefician en el `Programa Coopera´ • Autónomos que han tenido que cerrar su negocio en el estado de alarma • También pueden acceder a estas ayudas los autónomos que hayan iniciado su actividad económica entre el 1 de enero de 2020 y la declaración del estado de Alarma (14 de marzo) • Que su facturación del mes de abril haya caído un 40% respecto a la media mensual del año anterior • Que la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2019 sea inferior a cuarenta mil euros (40.000 €)

El presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, ha confirmado esta premisa: “los autónomos necesitan volver a ejercer su actividad profesional cuanto antes y con las máximas garantías. La mejor ayuda que pueden recibir es volver a abrir sus negocios para prestar sus servicios a la ciudadanía almeriense. De esta forma mejorará la economía y el empleo en la provincia”. Además, ha recordado que lo importante de este programa es que “pasamos de las palabras a los hechos y las propuestas se hacen realidad en un tiempo récord”.

En este sentido, el presidente ha añadido que “las ayudas directas del ‘Programa Reconecta’, hasta mil euros por solicitante, pretenden que el autónomo pueda asumir la pérdida de ingresos durante el confinamiento y tener una inyección de liquidez que contribuya a que reabra o retome su negocio o actividad. Hemos agilizado los plazos y trámites administrativos al máximo para que las ayudas lleguen de inmediato. En menos de una semana los primeros solicitantes ya tienen la transferencia con la ayuda en su cuenta”.

Historias en primera persona

Para el fisioterapeuta y osteópata Fernando Arco, que atiende a sus pacientes en el centro de Almería, en la calle Conde Duque de Ofalia, el coronavirus ha sido un duro mazazo que casi echa por tierra los tres años de crecimiento y consolidación que ha experimentado con su clínica, en la que ofrece un trato cercano y muy personalizado.

Fernando Arco explica que “tuve que interrumpir más de 50 citas. Este mes y medio parado en el que no he podido ofrecer mis servicios ha sido un punto de inflexión que me ha hecho valorar el trabajo que puedo hacer y como este puede beneficiar a mis pacientes. Me siento muy afortunado por ejercer la fisioterapia. La ayuda del ‘Programa Reconecta’ favorece que pueda seguir con mi trabajo y volver a estar con mis pacientes”.

El fisioterapeuta destaca la rapidez como una de las características que más le han llamado la atención del ‘Programa Reconecta’ en comparación con otras ayudas. “Mi asesoría me informó de este programa, presentó la documentación y en una semana me confirmaron que tenía la ayuda concedida. Ha sido muy rápido y eficaz”, precisa Arco.

Lola Lloreda regenta Lloreda Boutique Infantil en el centro de Almería, en Carrera Los Picos de Almería, desde hace cuatro años. Conoció el ‘Programa Reconecta’ a través de su gestoría, “me informaron la semana pasada, la solicitamos y fue súper deprisa. Ya está aprobada e ingresada.

Viene muy bien que la ayuda sea inmediata para este momento concreto”, ha matizado Lloreda.

En esta línea, la responsable de Lloreda Boutique Infantil reconoce que la ayuda del ‘Programa Reconecta’ posibilita que los autónomos “tengamos oxígeno, es decir, tras dos meses cerrados sin tener ninguna venta necesitamos un tiempo hasta que el negocio se vuelva a reactivar. Con esta ayuda ganamos tiempo para hacer frente a todos los pagos que tenemos hasta que volvamos a alcanzar nuestros niveles normales de venta. Lo mejor de todo ha sido la rapidez y que ya tengamos el dinero, que nos hace falta ahora, no dentro de unos meses”.

Tres millones de inversión

Las ayudas del ‘Programa Reconecta’ destinarán hasta mil euros a cada solicitante que cumpla los requisitos para adherirse a este programa. La Diputación realizará transferencias semanales con la ayuda hasta que se completen los tres millones de euros de inversión con los que cuenta ‘Reconecta’. Estas asistencias económicas están financiadas al cien por cien con fondos propios de Diputación, sin costes ni intereses para los beneficiarios, que pueden acceder a ellas con la presentación de una declaración responsable firmada que podrán justificar en el plazo de un año.

Las ayudas, una por solicitante, se concederán por orden de entrada en el Registro hasta agotar recursos. Ya se han presentado más de cinco mil. Los gastos subvencionables se centran en el mantenimiento básico de la actividad: hasta 400 euros para el alquiler o hipoteca del negocio; hasta 200 euros para consumo energético, agua, teléfono e internet; 100 euros para gastos de asesoría y 400 euros de ayuda directa con una renta por debajo de los 20.000 euros.

Toda la información del ‘Plan Almería’ y sus seis programas: ‘Cerca’, ‘Coopera’, ‘Acelera’, ‘Reconecta’, ‘Contigo’ y ‘Promo’ se puede consultar, así como descargar y presentar los formularios, en la web: https://plan.almeria.es