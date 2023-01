El Puerto de la Ragua, fuera de servicio con y sin nieve

El pasado 12 de diciembre de 2022, prácticamente sin conocimiento alguno sobre si iba a ser un año bueno, regular o malo para el Puerto de la Ragua en cuanto a nieve, el consorcio que lo gestiona notificaba a través de redes sociales que "este año la Estación de Esquí de Fondo y Trineos permanecerá cerrada". No se daban más explicaciones. No se iba a abrir. Es evidente que, aunque la nieve ha ido a menos en el puerto durante los últimos años, en ese comunicado la nieve no era relevante. No era el motivo porque ni se citó. Un puerto gestionado por dos diputaciones y tres ayuntamientos anunciaba que no iba a ofrecer ningún servicio. Ninguno. Ni albergue ni restaurante ni pistas.

Días después, Diario de Almería publicaba una información en la que argumentaba que, además de la ausencia de nieve, las infraestructuras del Puerto de la Ragua no daban para más por su deplorable estado de conservación. De hecho, existe un proyecto de rehabilitación, pues en la situaciones actuales ofrecerían una triste imagen a los visitantes. No están preparadas para hacer frente al público. Tienen incluso goteras. El restaurante y el albergue llevan cerrados años.

El caso es que momentos después de la noticia publicada en este medio el 27 de diciembre, el consorcio sí entendió necesario hablar sobre la nieve. Apostillaba la información y aseguraba que "no tenemos nada de nieve en estos momento, por lo que la Estación de Esquí de Fondo y Trineos no está abierta. Solamente se abrirá la Estación en cuanto haya suficiente nieve y las condiciones sean las idóneas para ofrecer un buen servicio. El Puerto de La Ragua está abierto para uso turístico. Os mantendremos informados. Desearos Felices Fiestas".

Ahí ya sí se hablaba de nieve. Sin embargo, la decisión de cerrar las estaciones de esquí de fondo y de trineos se ejecutó y se anunció con total desconocimiento de lo que vendría por delante.

Pero aquí está la nieve. Es cierto que apenas mancha. Lo que ha caído sobre el Puerto de la Ragua (apenas 0,2 mm el martes y 2 mm este mes) no da para mucho. Desde luego, no da para abrir ni la estación de esquí ni la de trineos. Pero las motivaciones para la población no acaban ahí. De hecho, no tienen que ser ni las primordiales. Puesto que hay recursos para dar vida a una estación que languidece.

En una época del año en la que con un copo de nieve las familias se animarían (y algunas se animan) a visitar puertos como el de La Ragua, con la necesidad de explotar sus instalaciones, no se puede hacer uso de ninguna. El restaurante sigue cerrado, el albergue también y el alquiler de equipos, como es lógico, ha seguido sus pasos. En definitiva, un puerto gestionado por dos diputaciones y tres ayuntamientos no ofrece ningún servicio. Sus deficiencias son innumerables y la sala de alquiler de material abrió por última vez durante tres semanas en 2020.

Y eso por no hablar de la máquina que el puerto posee para su mantenimiento, que data de 1995. De hecho, el 9 de marzo de 2022 cayó una nevada de importancia, con unos cuantos centímetros de espesor, pero que no pudo ser aprovechada. El mensaje del consorcio en redes sociales fue el siguiente: "Ojalá tuviéramos la maquinaria adecuada y la altitud como la tiene Sierra Nevada, ésta nieva ha durado muy poco debido a los cambios bruscos de temperatura, si, la verdad también es que no tenemos todos los medios para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Por parte de los trabajadores sentimos no poder hacer más. Un saludo".

De hecho, otros enclaves como Postero Alto o Poqueira, con muchas menos infraestructuras, han sabido adaptarse a los tiempos incluso sin un copo de nieve alrededor.

Aún así, como la zona recreativa del Puerto se mantiene abierta a pesar de no ofrecer nada a cambio, las redes sociales sí están dejando testimonio de visitantes a la zona. Han aprovechado la la poca nieve que ha caído durante estos días para disfrutar del paisaje, la montaña o la temperatura.

Con la ausencia de nieve, el objetivo marcado desde hace años es desestacionalizar la estación, pero que sea el objetivo no implica que las medidas lleguen automáticamente. Para muestra, un botón.

Apenas nieva desde hace años

Es cierto que la nieve no acompaña. La última temporada buena de nieve fue en el año 2008. Desde entonces, aunque ha habido años mejores y otros peores, la cantidad de nieve que ha caído en la zona se ha ido reduciendo hasta el punto de que en 2021, apenas nevó. Y eso también lastra la competencia del Puerto de la Ragua.

Además, por situarse esta zona dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, no se pueden utilizar máquinas para crear nieve artificial. Por lo que se depende exclusivamente de la naturaleza.

Pasos adelante en las últimas fechas

El primero de los pasos fue la aprobación de los estatutos, un hecho primordial y en el que las partes implicadas se han puesto de acuerdo. Es que había dos opciones, o aprobarlas o firmar la sentencia de muerte de esta zona recreativa.

Eso trajo consigo la aprobación de una cantidad que supera los 1,2 millones de euros con el fin de llevar a cabo una reforma considerable de las instalaciones, principalmente del bar- restaurante, la nave dedicada al alquiler de materiales, el albergue y el aparcamiento.

¿El problema? Que ese dinero se ha aprobado y prometido, pero no está aún disponible para acometer las reformas. Y ahora llegan elecciones municipales y eso podría alargar aún más en el tiempo esta promesa. Una promesa que podría devolver a la vida al Puerto de la Ragua.