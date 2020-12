Qvision: Cirugı́a Presbicia y Catarata con Láser Femtosegundo

La Presbicia, también denominada vista cansada se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino, lo que provoca dificultades para ver de cerca. Posteriormente dicho cristalino sigue esclerosándose produciendo una pérdida de la calidad visual, para finalmente acabar opacificándose produciendo lo que se conoce como Cataratas, que producen una pérdida severa de la visión a todas las distancias.

La Cirugía Tradicional del Cristalino o bien para corrección de la Presbicia o de la Catarata, se realizaba mediante el uso de la Facoemulsificación (ultrasonidos), y realizando todas las maniobras de manera manual. En la actualidad puede realizarse asistida con Láser de Femtosegundo.

Qvision realizó la Primera Cirugía de la Catarata Asistida por Láser de Femtosegundo de Andalucía , esta técnica permite un procedimiento quirúrgico más preciso y reproducible, aportando una reducción de la potencia y tiempo de uso de los ultrasonidos (1).

La Tecnología Láser de Femtosegundo, trabaja en millónesimas de segundo y reproduce con suma precisión las maniobras más complejas de este tipo de intervenciones quirúrgicas como son: las incisiones, la capsulorhexis y la fragmentación del cristalino (1).

Estos procesos son customizables en función de las necesidades de cada paciente, por lo que el cirujano puede personalizar cada procedimiento quirúrgico.

