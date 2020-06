En Almería es la empresa encargada de llevar a domicilio los menús a casi un centenar de personas mayores a los que la Junta de Andalucía garantiza la comida diaria tras el cierre de los Centros de Participación Activa . Y lo mismo en el resto de provincias de esta parte oriental. Pero además, Just Fresh hace entregas a domicilio de pedidos que los clientes realizan a su carnicería de confianza, a pescaderías, bodegas, heladerías o incluso comercios minoristas que con el confinamiento han precisado de sus servicios para poder mantener las ventas y servir a sus clientes que estaban encerrados en casa. El crecimiento no era previsible para Jesús Besada . De la noche a la mañana gracias a su espíritu emprendedor y afán de superación hoy incluso ya cuenta con importantes proyectos de futuro que han surgido durante esta crisis. Ha presentado un ambicioso proyecto a los ayuntamientos de Andalucía para operar con los mercados de abastos y ya ha reincorporado a casi toda la plantilla.

Just Fresh, es la marca comercial de GTM S.L. , para el servicio de distribución refrigerada y a temperatura controlada de productos. Con más de 16 años de experiencia, nace como respuesta a las necesidades de externalización de sus clientes, que son principalmente establecimientos de hosteleria, aunque también fabricantes y marcas, mayoristas, cash, grandes superficies, tiendas... Con el estado de alarma y el cierre de la hostelería “todo se vino abajo y en cinco minutos tuve que articular un plan alternativo. Ha sido, literalmente, renovarnos, reinventarnos o morir”, explica Jesús Besada a Diario de Almería , satisfecho de los frutos que está recogiendo tras días complicados de lucha por la supervivencia. “Somos especialistas en la distribución y reparto de alimentos y productos a temperaturas controladas, productos secos (alimentación y bebidas), frescos, congelados y ultracongelados ( frutas, verduras, carnes, pescados, etc. ), realizando las actuaciones que el cliente requiera y con recogidas y entrega en el mismo día”, explica Besada, al tiempo que destaca que estas tareas, pese a ser una empresa con sede en Sevilla, se llevan a cabo en toda Andalucía. Es más, es precisamente en Andalucía Oriental , en las provincias de Almería, Málaga, Granada y Jaén donde en estos meses complicados por la crisis sanitaria ha encontrado un filón que asegura no va a dejar por nada del mundo.

Tuvo incluso que recurrir a un ERTE de la plantilla, que afectó a una parte de los trabajadores, despidos directos para otros empleados y reducciones de jornada para los que se quedaron en el tajo. Sin embargo, las circunstancias así lo han querido y mientras que la inmensa mayoría de los negocios miran y ajustan números para afrontar los pagos, otros ven cómo no solo se han mantenido para poder afrontar los gastos (el caso de marzo y abril), sino que en meses como mayo incluso superan la facturación del mismo periodo del año anterior y en este mes de junio espera superarla aún más llegando hasta el 15% más. En cuestión de dos semanas tras reducir la plantilla de 25 trabajadores a menos de la mitad, Jesús Besada Montilla, el director gerente de Just Fresh tuvo que volver a recolocar a la mayoría de nuevo en vista del crecimiento de su negocio. Días intensos de presentarse a todas las administraciones, a grandes y pequeñas empresas y de recorrer vía telefónica toda la geografía andaluza en busca de oportunidades que le permitieran afrontar los gastos fijos, han dado el resultado pretendido pero muy por encima de lo que él había llegado a imaginar.

Jesús Besada “Me vi en la ruina y hoy no me puedo creer haber logrado semejante gesta”

Después de pasar días complicados tras decretar el estado de alarma y echar el cierre el 95% de sus clientes, en el sector de la hostelería, Jesús ha sabido salir más que airoso de una situación que en un principio vislumbraba un futuro bastante difícil. Hoy, después de hacer cuentas y de comprobar que no solo se ha mantenido, sino que ha crecido el montante de su facturación, asegura a Diario de Almería que “no me creo que esté aquí hoy. Me vi en la ruina, con la empresa cerrada después de quince años de esfuerzo. En cinco minutos me tuve que reinventar, readaptar y tocar líneas de negocio que nos han suplido todas las carencias por el cierre de la hostelería. Ahora que vuelve cierta normalidad en los establecimientos hosteleros, sumado los nuevos servicios que he incluido, creo que este mes de junio voy a superar con creces la facturación del mismo mes del año pasado”, explica orgulloso y con proyección de futuro.