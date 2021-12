Salud notifica el segundo peor registro de la pandemia en Almería: más de 900 positivos

Un 71% de los pacientes UCI con ventilación mecánica

El Grupo de Trabajo de Infecciones de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, coordinado por Ángel Estella, ha publicado un nuevo informe de la situación de las UCIS de Andalucía, el cual refleja la duplicación de los casos en el último mes y medio. Actualmente se contabilizan unos XXX pacientes ingresados en UCI, de los cuales casi la mitad no habían recibido vacunación para SARS-CoV-2. De estos pacientes, un 71,6% están conectados a ventilación mecánica. Las predicciones apuntan a que seguirán aumentando los ingresos, ya que el número de contagios diarios está creciendo exponencialmente. Para el doctor Ángel Estella “la vacunación sin duda ha contribuido a disminuir considerablemente los ingresos hospitalarios y el desarrollo de las formas graves de la enfermedad evitando muertes, pero no es suficiente para vencer al virus. Hay que combatir esa falsa sensación de seguridad que ha supuesto la vacunación en la población, produciendo una relajación en la toma de medidas de prevención esenciales que hay que reforzar”. Prácticamente la mitad de los pacientes ingresados en las UCIS andaluzas a día de hoy no habían recibido la vacunación. Este porcentaje irá descendiendo conforme aumente la población vacunada, con lo que se producirá un cambio en el perfil predominante del paciente que ingrese en UCI, que será de pacientes vacunados. Precisamente el Grupo de Trabajo que coordina el Dr. Estella ha publicado en una revista de prestigio internacional un estudio piloto realizado en UCIS andaluzas sobre enfermos vacunados ingresados en UCI desarrollando las formas más graves de la enfermedad por COVID, como el síndrome de distrés respiratorio.