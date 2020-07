Cóctel molotov: asintomáticos y con una media de edad de 35 años

La delegada territorial del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, asegura que la media de edad ha bajado a 35 años, lo que ha calificado como un "cóctel molotov" unido a que el 95% de los diagnosticados son asintomáticos. "Estamos confirmando casos de gente que se encuentra bien, que es joven y no sospecha nada y por muchas PCR que hagamos y profesionales que se incorporen para acotar el círculo de la COVID-19 no será posible sin la responsabilidad individual de los almerienses". En este sentido, el delegado de Salud también ha valorado el riesgo que suponen las reuniones familiares y de amigos en las que no se toman medidas de prevención como el uso de mascarillas o la distancia social. "Si los almerienses nos relajamos en la concienciación se nos puede ir de las manos y saldrán muchos más positivos", ha explicado la representante provincial de la Junta en Almería.