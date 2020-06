La llegada del solsticio de verano se celebra en toda la geografía española con tradiciones ancestrales, con la magia de la antiguas fiestas paganas a pesar de su origen cristiano, y en la costa almeriense no hay verano que arranque sin su noche de San Juan. Una velada de hogueras, barbacoas y deseos junto al mar, y algún que otro chapuzón, a lo largo de los más de 200 kilómetros de la orilla en la provincia que este año se tendrá que posponer. La crisis planetaria del coronavirus, a pesar de la evolución favorable de la desescalada en la provincia, obliga a tomar medidas de prevención para evitar rebrotes en la propagación de la COVID-19 y las aglomeraciones y verbenas habituales en esta festividad tendrán que sacrificarse para evitar riesgos innecesarios como ha ocurrido con la Feria, los festivales de música e innumerables eventos cancelados y aplazados por toda la geografía provincial.

Los ayuntamientos de la provincia permitirán disfrutar de una jornada de baño en las aguas del Mar de Alborán, pero al caer la noche extremarán el control y la vigilancia con el objetivo de que no se produzcan los encuentros de familiares y amigos propios de la noche de San Juan cuando no había pandemia. El acceso a las playas permanecerá abierto hasta la noche, si bien a partir de las nueve comenzarán todo tipo de restricciones en los diferentes municipios del litoral. Los consistorios de la comarca del Levante almeriense (Carboneras, Vera, Mojácar, Garrucha y Níjar) han fijado las nueve, poco antes de la puesta del sol, para permanecer en la playa y a partir de esa hora la franja litoral pasará a ser propiedad de los servicios de limpieza que desplegarán su maquinaria con la pretensión de dispersar y evitar las concentraciones de vecinos.

“Es una noche importante para todas las ciudades costeras y nos gustaría poder celebrarla como siempre, pero no podemos hacerlo este año. A partir de las 22 horas, no se podrá permanecer en las playas de Roquetas. Pido a todos los ciudadanos que ayuden a cumplir las normas”, argumentó ayer el alcalde roquetero, Gabriel Amat, en la presentación de la nueva campaña turística. Otros ayuntamientos como el de Adra retrasan el veto hasta las doce y media de la noche de hoy, mientras que los consistorios de El Ejido y Balanegra no han fijado un horario siempre y cuando se cumpla la normativa de distanciamiento social y medidas de protección individual frente al coronavirus, pero sí mantienen la prohibición como el resto de localidades de celebraciones, hogueras y barbacoas en la orilla.

En San Juan de los Terreros las playas permanecerán abiertas hasta las doce de la noche, al igual que ocurre con la capital almeriense que ayer en junta local de seguridad determinó que no habrá ninguna actividad pero se puede permanecer en la costa hasta la medianoche. A lo largo de la franja litoral almeriense se establecerá un dispositivo especial de vigilancia desde primera hora de la tarde con efectivos de las policías locales, protección civil, Policía Nacional y Guardia Civil, que contará con el refuerzo de los auxiliares contratados por la Junta en las playas, para evitar que se produzcan aglomeraciones de ciudadanos y evitar cualquier intento de saltarse las nuevas normas y medidas establecidas en los planes de contingencia.

Las restricciones no se concentran exclusivamente en las acampadas, hogueras y quema de leña y en algunas localidades como Vera quedará prohibido incluso la reproducción de música para grupos de personas. En otras localidades como Adra también se desautoriza el consumo de comida o bebidas alcohólicas. El Ayuntamiento de la capital recordó ayer tras la convocatoria de la junta local de seguridad en la previa de San Juan que las sanciones por incumplir la Ley 7/2006 sobre potestades administrativas en materia de ocio en espacios abiertos en Almería pueden oscilar entre los 300 euros por infracción leve a 24.001 euros e incluso 60.000 euros en caso de infracción muy grave.