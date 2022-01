"Seguimos realizando todo tipo de medidas para garantizar la seguridad en Palomares”

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid, Yolanda Benito Moreno es la subdirectora general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y está al frente del Departamento de Medio Ambiente desde 2010. En la última década ha venido trabajando codo con codo con el jefe del programa de Recuperación Radiológica Ambiental, Carlos Sancho, que se acaba de jubilar.

– En una entrevista con Diario de Almería hace seis años decían que la radiación es insignificante y no existe riesgo para la población de Palomares. Sin embargo, también indicaban que la actividad del americio irá aumentando y la máxima se producirá 73 años después de la purificación del combustible de las bombas: entre 2030-2033. ¿Cuál sería la situación actual? ¿Existe algún riesgo?

– La situación actual no ha cambiado significativamente respecto a la de hace 6 años. No ha habido ninguna exposición ni ningún riesgo para los ciudadanos. Efectivamente en los próximos años la actividad de americio aumentará con respecto al tiempo (para luego volver a descender), pero este incremento de actividad no influirá en el riesgo radiológico.

– ¿Continúa el Ciemat realizando algún tipo de medición o sondeos sobre el terreno?

– El Ciemat continúa realizando todo tipo de medidas para garantizar la seguridad de la población de Palomares y del Medio Ambiente. Tenemos establecido un plan de Vigilancia Radiológico Ambiental, aprobado y supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en donde se analizan aguas (de consumo, de riego, de lluvia e incluso del mar), aire, alimentos, vegetación silvestre, animales, suelos, sedimentos etc. Complementariamente se lleva a cabo un programa de vigilancia a la población de Palomares, en donde se efectúan reconocimientos médicos y se realizan análisis de bio-eliminación.

– Organizaciones ecologistas denuncian ante el CSN que hay varios puntos de elevada radioactividad fuera de la zona acotada en Palomares como la calle Diseminado La Punta. ¿Tienen constancia en el Ciemat? ¿Han tomado cartas en el asunto?

– El Ciemat ha evaluado las zonas afectadas por el accidente y mantiene el control sobre las mismas.

– Precisamente hace unos años surgió una agria polémica en Almería por que se habían devuelto a esa zona 670 kilogramos de basura nuclear con una radioactividad total de 6,24 millones de Bequeleres de isótopos de plutonio más americio procedente de una instalación radioactiva del Ciemat al implementarse el PIMIC. ¿No considera que fue un error arrojar más contaminación a la zona?

– A Palomares sólo se devolvieron muestras y material procedente del propio Palomares, en ningún caso ningún material procedente de cualquier otra actividad del CIEMAT. Este material se había llevado previamente al CIEMAT para su análisis y por tanto no hay error alguno.

– Presentaron al CSN (que aprobó en mayo de 2010) un Plan de Rehabilitación de Palomares con una serie de propuestas que desde distintos ámbitos aseguran que se han modificado después. ¿Qué cambios ha sufrido? ¿Mantiene vigencia ese plan?

– El Plan de Rehabilitación de Palomares fue aprobado en 2010 por el CSN como un plan preliminar. Los criterios radiológicos y las líneas generales del plan se mantienen actualmente.

"La serie de Movistar ayuda a mantener viva la cuestión, que es un primer paso para darle una solución definitiva”

– ¿Por qué cree que las administraciones no han puesto en marcha la descontaminación propuesta por el Ciemat?

– Esa pregunta debe responderla la administración competente.

– ¿Considera que la emisión de la serie documental abordando este problema contribuirá a la solución? ¿Entiende que los testimonios y relatos abordados se ajustan a la realidad de lo investigado en la zona por el Ciemat?

– La serie-documental a la que se refiere aporta datos históricos muy interesantes al respecto de lo ocurrido en Palomares. Ayuda a mantener viva la cuestión, que es un primer paso para darle una solución definitiva. Con respecto a los testimonios, se relatan fundamentalmente las vivencias subjetivas de los testigos directos del accidente.

– Por último, me gustaría conocer su valoración sobre el papel que ha desempeñado Carlos Sancho al frente de la investigación de Palomares. ¿En qué condiciona el seguimiento actual? ¿Cuál es el siguiente paso de la hoja de ruta?

– El esfuerzo realizado por D. Carlos Sancho al frente de la investigación de Palomares ha sido encomiable y gracias a su dedicación y excelente trabajo se han alcanzado importantes hitos. El Ciemat siempre ha reconocido su labor y es por ello que actualmente Carlos Sancho disfruta de la condición de emérito, realizando actividades fundamentalmente de asesoramiento. El siguiente paso en la hoja de ruta para Ciemat, es continuar la labor de vigilancia radiológica, tanto del medio ambiente como de la población de Palomares y promover todas aquellas acciones que redunden en el mantenimiento y la mejora de la seguridad en la zona.