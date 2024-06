Solaima Belachqer se corona en la tercera edición de ‘Tesis en 3 minutos’ de la UAL

Como si tuvieran ‘tablas sobre las tablas’, a pesar de que ha sido su primera vez en un escenario, los finalistas de ‘Tesis en 3 minutos’ han sabido conectar con el numeroso público asistente. Siempre con el rigor científico de sus investigaciones por delante, han sabido contar de una manera atractiva y divertida lo que están haciendo y lo quieren aportar a la sociedad a través de la ciencia, por lo que la deliberación del jurado ha sido muy complicada. Sobre 90 puntos posibles, repartidos en tres bloques de interés, comunicación y creatividad, tan solo han sido unas décimas las que han decidido la composición de un podio que ha situado en lo más alto a Solaima Belachqer, del Área de Ingeniería Química, quien ha explicado la metodología que está desarrollando para purificar aguas residuales.

La ganadora de esta tercera edición del concurso de divulgación científica de la Universidad de Almería destinado a investigadores noveles ha reconocido que, “honestamente no”, no esperaba ser la primera: “Siempre se tiene esa ilusión porque hay mucho trabajo detrás, y siempre intentas dar lo máximo de ti, pero igualmente siempre te queda esa incertidumbre en el último instante, aunque sí que estoy muy contenta, la verdad; estoy que no me lo creo todavía”. Solaima Belachqer ha definido la divulgación científica como “complementaria a todo lo que hacemos”, porque “esta es una forma de poder acercar al público todo lo que trabajamos dentro de los laboratorios y que muchas veces la gente de a pie, la no experta, no sabe”. Por ahora, ella prefiere centrarse en su investigación, que ha trasladado al público en el concurso utilizando la guerra como escenario de fondo.

Esta joven investigadora de la UAL ha desvelado sus intenciones próximas: “Mi tesis es de regeneración y reutilización de aguas y en un futuro próximo, porque no me gusta pensar a largo plazo, ya que la vida es muy inestable, solo pienso en terminarla e irme de estancia, y valorar las oportunidades que vayan surgiendo por el camino”. Siempre tendrá presente, eso sí, la divulgación científica, tal y como se le ha fomentado desde la Universidad de Almería: “He participado de forma muy activa en actividades de divulgación como la ‘Noche Europea de los Investigadores’, en la que he estado cinco años, y ahora estoy preparando la ‘Hilo Tesis’ -iniciativa de la CRUE en la plataforma ‘X’ que va por su cuarta edición -, pero por ahora lo tomo como un complemento, necesario, eso sí, y sé que hay gente que se quiere dedicar a ello; desde luego que es una vía más”.

En segundo lugar ha quedado Cristóbal Valverde con su charla sobre cómo las microondas FM son el futuro de la energía renovable, seguido en tercera posición por Lucía Martegani, que ha planteado al público la pregunta de si pueden los lagos andaluces ayudar a descifrar el misterio del clima del pasado. Pero no solo lo ha tenido complicado el jurado oficial, sino también los propios asistentes al evento que, como en la edición anterior, han podido votar a sus concursantes favoritos desde el patio de butacas, sirviéndose de una aplicación móvil. En este caso, el premio del público ha recaído en Marcos Lupión, que ha disertado sobre la utopía de diseñar la casa del futuro en la UAL. Dicha mención ha sido entregada por Pilar Jerez, directora general de Comunicación de la Universidad de Almería. Los miembros del jurado han hecho entrega de los tres anteriores galardones como colofón del acto.

Estos han sido Enrique de Amo, director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UAL, coorganizadora del concurso junto al Secretariado de Divulgación Científica, Miguel Carrasco, director de Proyectos Europeos de la Fundación Descubre, y Azucena Martín, del medio especializado ‘Hipertextual’. Ella ha ejercido de portavoz para resaltar que “todos han estado súper bien, tanto que las puntuaciones han estado en décimas de punto, ni siquiera un punto”. Ha explicado que se valoran “muchos factores, como la creatividad, la originalidad, que se utilice un lenguaje que lo pueda comprender público no especializado, que se ajuste al tiempo, que es muy difícil meterlo todo en los tres minutos…”. Sobre Solaima Belachqer, “realmente se ha ajustado muy bien a todos ellos y ha sido muy original: ha explicado el tema de su tesis a través de un triste concepto de actualidad como es la guerra”.

Ha insistido, no obstante, en que “realmente todos merecían reconocimiento”, añadiendo que “ojalá pudiesen ganar todos”, y no ha olvidado hacer mención al éxito de público: “Estamos muy contentos con ese respaldo y poco a poco vamos avanzando, porque si ya el año pasado añadimos el voto del público, este año se ha sumado la actuación musical durante la deliberación, y eso atrae a más gente cada vez”. Con todo, ha deseado que “ojalá que el año que viene haya todavía más”, adelantado algo que ha confirmado José Antonio Garrido, director del Secretariado de Divulgación Científica de la UAL y maestro de ceremonias del evento: “Estamos ya trabajando en la cuarta edición, por supuesto”.

A su juicio, “el concurso ‘Tesis en 3 minutos’ ya se ha asentado plenamente, siendo esta una de las citas ineludibles del mes de junio en los ámbitos de la cultura y de la divulgación científica de Almería”. Ha mostrado su satisfacción también por el hecho de que “el nivel ha sido muy alto, y a pesar de que siempre se dice esto de que la decisión del jurado ha sido muy dura, es que ha sido totalmente cierto, como demuestra que sobre 90 puntos totales apenas ha habido décimas de diferencia entre los primeros participantes”. En ese sentido, ha desvelado que “hasta que no se ha cogido la calculadora y se han sumado todos los valores que ha otorgado cada miembro del jurado no se podía ni intuir quién iba a ganar”. Sobre el público, “el respaldo es evidente nada más entrar al patio de butacas, pero además la aplicación ha recogido más de 150 votos”.

El resto de brillantes participantes han sido Alejandro Martínez, sobre cómo era la maternidad en el Alto Imperio romano, Rocío Collado, sobre cómo se puede jugar con las matemáticas desafiando la ansiedad, Eva Jambrina, sobre la importancia de detectar microcontaminantes orgánicos y su huella invisible, Rebecca Nordio, sobre las microalgas como una alternativa sostenible para el tratamiento de aguas residuales, y Flor Ximena Cadena, sobre industria agroalimentaria y un sistema de nanofiltración fotocatalítica avanzado. Igualmente ha sido excelente la actuación musical elegida durante la deliberación del jurado, a cargo de Vero Pintor y Jesús Masero. Cabe recordar que los premios han sido de 500, 300 y 200 euros.