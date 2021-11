Sonia Ferrer: “Me presento sin ningún tipo de tutelaje ni herencias de nadie ni mochilas”

Sonia Ferrer, diputada nacional desde diciembre de 2015, esperó al último momento para sumarse a la contienda de las primarias del PSOE de Almería, aunque llevaba meses trabajando en el proyecto. Bióloga de profesión, fue concejala y alcaldesa de Pechina en 2011 y después pasó por la Diputación y fue delegada de la Junta. Ahora quiere dar el salto a la dirección del partido siendo la primera mujer.

– ¿En qué momento y cómo surge su candidatura?

– Es una decisión muy meditada y se remonta a poco antes del verano cuando lo valoramos un grupo de compañeros, primero más reducido y después trasladando el mensaje a un mayor número de militantes y agrupaciones durante el verano. Llegamos a la conclusión de que hacía falta dar un nuevo empuje al partido en Almería y empezamos a madurar la idea de presentar una candidatura.

– En aquel momento se trabajaba entonces en un candidatura alternativa a la actual dirección.

– No hacemos una candidatura frente a nadie y no sabíamos quién iba a concurrir. Había una renovación interna del PSOE de Almería como marcan los estatutos y después de escuchar y hablar con muchos compañeros tomamos la decisión colectiva de dar el paso. Creo que los mensajes que tenemos en el PSOE los comparte una mayoría de ciudadanos pero a veces no hemos sabido explicarlos bien. Almería no es una provincia de derechas, pero ha existido un desapego de los electores que en gran parte viene porque no hemos sabido comunicar nuestros proyectos, programas e ideas. Y otra de las razones es que nosotros no podemos ponernos de perfil frente a los desmanes del PP. Creo que ante los casos de corrupción en la Diputación, el PSOE ha estado tibio y sería una traición a los militantes no hacer una oposición fuerte y contundente.

– ¿Cómo valora que el actual secretario general decidiera no presentarse y apoyar a un candidato?

– Es su decisión y debe hacer la valoración el protagonista, yo sólo puedo decir que después de algunos años al frente de la secretaría general ha sabido leer que hay un cambio de ciclo en Andalucía y se ha adaptado a lo que toca en Almería. Sobre su apoyo a Juan Antonio, sólo puedo decirte que cualquier candidato que se presente debería hacerlo sin mochilas ni ser heredero de nadie y yo me presento sin ningún tipo de tutelaje.

– El que ha decidido mantenerse al margen ha sido Juan Espadas.

– Es lo correcto. No se puede manifestar a favor de ningún candidato o como hizo Espadas a favor de los tres porque tienen que ser los militantes de la provincia de Almería los que de manera libre y secreta ejerzan su derecho al voto.

– Desde el regional piden una candidatura de unidad y aquí presentan tres. ¿Qué significado tiene? ¿habrá confluencia?

– Pues es el reflejo de una realidad y eso no se puede negar porque sería un error decir lo contrario. La realidad es que el partido está dividido y esa división se refleja en que haya tres candidaturas. Dicho esto, creo que ahora los militantes debemos poner todos los esfuerzos posibles en hacer un partido fuerte y unido. El PSOE siempre ha sido un partido ganador en la provincia y en los últimos años, posiblemente por esa desunión, los resultados electorales no han sido los esperados. No cabe otra que estar unidos.

– ¿Hasta dónde sería generosa por la integración?

– A mí lo que más me interesa es la unión del partido para hacerlo más fuerte y para eso no se puede optar por proyectos heredados ni personalistas. Es necesario un proyecto abierto, integrador, que cuente con todo el mundo y favorezca una mayor participación de los militantes.

– Pero no estoy hablando de proyectos sino de candidatos. ¿Trabajará Sonia Ferrer por la unidad antes del domingo? ¿es viable?

– Por mi parte sí, voy a poner todo el esfuerzo en que sea así porque considero que es lo mejor para el PSOE, para tener un partido unido y en el que todas las opiniones y tendencias se vean representadas y no se quede nadie fuera.

– Todos reconocen esa negociación por la lista única, pero nadie está dispuesto a ceder el primer puesto. ¿Lo haría?

– Tengo el objetivo de que el PSOE despierte del letargo en el que está en los últimos años, que sea mucho más activo y gane peso político y para eso tenemos que ser todos muy generosos, poner lo mejor de cada uno y mirar por el bien del partido.

– ¿Cuáles son las claves del proyecto político que encabeza?

– En las reuniones del grupo de trabajo de compañeros valoramos qué podíamos hacer para mejorar el partido en Almería en base a lo que hemos vivido. Y lo que vimos claro es que no puede haber continuidad en el PSOE de Almería. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que dejar atrás lo que se ha hecho mal, cambiar la forma de trabajar y tener presente hacia dónde queremos ir, que algunas veces ha estado un poco desdibujado y con qué personas se quiere contar que deben ser siempre las mejores. Las decisiones de partido no se pueden tomar en una mesa de camilla de tres o cuatro personas. Debemos tener también más peso político y participar en la vida social de Almería, tener opinión de cuestiones vitales para la provincia y comunicar mejor.

- ¿Quién forma parte de su grupo de trabajo?

- Pues ahora que está de moda el municipalismo, aunque hay que practicarlo más y decirlo menos, tengo que reconocer que en mi grupo hay alcaldes y concejales, yo también lo fui, y luego militantes que no tienen ningún cargo institucional de todas las trayectorias. Tengo que decir que hay personas que han estado separadas del partido y ante esta nueva ilusión que le genera un proyecto alternativo que cuenta con la militancia ha vuelto otra vez a participar activamente.

– ¿Estaría dispuesta a compartir ejecutiva con Juan Antonio e Indalecio?

– Vuelvo a decir que me interesa un partido fuerte y para eso tenemos que contar con todas las voces que quieran construirlo así. Si los otros dos candidatos han dado el paso es porque tienen mucho que aportar y por supuesto que habría que contar con ellos.

– En la ejecutiva de Juan Espadas sólo hay tres almerienses. ¿Qué pasó en Torremolinos?

– Me hubiese gustado que Almería estuviera mejor representada y tuviera más cargos, pero eso es fruto de nuestros propios errores como partido, del poco peso político que hemos tenido en los últimos años y que mi candidatura quiere revertir y de que hayamos ido divididos al congreso porque cuando se va dividido se pierde fuerza.

– ¿Quién debe formar parte del nuevo equipo que dirija el PSOE?

– Yo no soy una persona de vetos, creo que el PSOE debe contar con todo el que quiera participar, a mí me gusta trabajar en equipo y rodearme de gente más inteligente que yo me motiva. Debemos conseguir que todo el mundo se sienta representado y con un peso importante de las mujeres porque si decimos que somos un partido feminista debemos hacerlo así y cumplir.

– ¿Cree que cuenta con el respaldo mayoritario de la militancia?

– El máximo de avales es de 280 y todos hemos llegado. No voy a entrar en esa guerra de cifras porque lo que me interesa es que ese 60% de avales se convierta luego en votos, que haya una elevada participación y que los militantes decidan cuál debe ser la dirección del partido. Por supuesto que percibo el respaldo mayoritario, el necesario para ganar las primarias del domingo.

– ¿Qué mensaje tiene para el militante que aún se piensa el voto?

– Pues le diría que me apoye si quiere un partido del que volver a sentirse orgulloso y sin complejos porque los avances más importantes que se han conseguido en este país han sido con Gobierno del PSOE. Que tenemos un proyecto para hacer un partido fuerte donde quepa todo el mundo y donde se le de voz a todos los militantes.