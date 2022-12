El TSJA expresa su preocupación por los retrasos en la sentencia del caso ‘Poniente’

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado este miércoles su preocupación por los retrasos que acumula el fallo del caso ‘Poniente’, centrado en una presunta trama de saqueo al Ayuntamiento de El Ejido a través de la empresa ElSur, y que quedó visto para sentencia el 13 de julio de 2021.En declaraciones a los medios en la Ciudad de la Justicia de Almería, ha indicado que va a mantener un encuentro con los magistrados responsables de esta sentencia. “Estamos muy preocupados. Estoy preocupado con la tardanza en el dictado de la sentencia, en su la notificación. Ya me parece que ha pasado un tiempo más que razonable y no parece justificada ya la tardanza”, ha incidido.Por ello, su intención es ver qué le “transmite” el ponente del fallo y los otros dos magistrados que con él celebraron el juicio, “He hablado a menudo con la presidenta del tribunal, con el ponente. Siempre me hablan de la dificultad. De que estaban construyéndola, que son muchos folios. Que quieren revisarla porque no quieren que haya ningún error”, ha revelado.“Entiendo esa dificultad y parto de esa dificultad, pero creo que ha pasado ya un tiempo prudencial y por tanto yo creo que ya los ciudadanos y los afectados necesitan saber y conocer cuál es el resultado de ese juicio”, ha subrayado.Al ser interpelado sobre si es posible apercibir a los magistrados, ha reconocido que “puede haber” medidas e incluso, en casos como éste, alguna “falta disciplinaria”, aunque ha dicho que no se quiere “aventurar” en este sentido, sino intentar “como sea que se termine”.“El retraso deliberado e injustificado en el dictado de resoluciones forma parte un poco del derecho disciplinario de todos los jueces”, ha admitido, pero ha recalcado que éste “tiene que ser deliberado e injustificado”.“Creo que ya ha pasado un tiempo prudencial y que ya no está justificado retrasar más el dictado de esta resolución y esto, por lo tanto, es lo que le voy a trasladar, que espero que en cuanto antes esto este ya notificado a las partes”, ha concluido sobre este tema.REFUERZOS EN LOS JUZGADOSPor otro lado, ha informado de que su visita a la Ciudad de la Justicia de Almería tiene como objetivo comprobar las instalaciones de los dos nuevos juzgados que entrarán en funcionamiento a final de mes, uno de Primera Instancia y otro de lo Penal, que permiten cubrir unas “necesidades que veníamos demandando”.“También vamos a hablar, la posibilidad de reforzar sobre todo los penales, que sabemos que es una de las jurisdicciones más complicadas. También vamos a hablar del reforzar un poco la jurisdicción social”, ha abundado.En este caso, se ha referido a las informaciones sobre los señalamientos de causas para 2027 en la jurisdicción Social, una de las “más castigadas precisamente por las crisis social, por la crisis económica”. Ha manifestado que ya cuenta en Almería con un juez de refuerzo y que se va a intentar contar con otro para que los señalamientos “no se vayan en el tiempo”.Sí ha descartado la posibilidad de dotar con un juez de adscripción territorial a cada uno de los cinco juzgados de lo Social, porque “no es eficiente ni es posible”. “Eso no es posible, entre otras cosas porque es obligaría también a unos refuerzos de recursos personales de los que no disponemos”, ha precisado.