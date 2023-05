Todas las plazas de Medicina de Familia están aún sin adjudicar en la provincia de Almería

La Atención Primaria no está en buen momento

Las condiciones laborales que viven los médicos de Atención Primaria, es decir los facultativos de los centros de salud y consultorios que en su día realizaron la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, son la clave del rechazo de los residentes a esta especialidad. El año pasado incluso quedaron 200 plazas sin cubrir en el conjunto de España. El Ministerio de Sanidad tuvo que organizar una segunda vuelta, es decir una convocatoria extraordinaria, con el objetivo de ocuparlas, por lo que abrió la puerta a médicos extracomunitarios. Pese al esfuerzo e interés del Gobierno, la medida fue un fracaso. De las 218 plazas que se ofertaban para estos médicos, 93 quedaron desiertas (en Almería hay que decir que todas se cubrieron). Atención Primaria no pasa un buen momento. Sobrecarga asistencial, malas condiciones laborales, agresiones a sanitarios, plantillas insuficientes... La lista sigue y la situación no parece que vaya a ir a mejor si no se toman medidas. Veremos qué ocurre en esta ocasión cuando el próximo día 7 de mayo se de por finalizado el calendario establecido para las solicitudes y adjudicaciones a las 10:00 horas de la mañana. Los médicos de Atención Primaria llevan años solicitando “cambios urgentes en las condiciones laborales y de ejercicio profesional en este nivel asistencial” si se quieren que las cosas cambien. De hecho, la situación que se dio el año pasado ya puso de manifiesto que “el problema no está en la oferta de plazas sino en el rechazo a ocuparlas, teniendo conocimiento de las condiciones para su ejercicio en el actual sistema. No es la primera vez que el Ministerio de Sanidad ve cómo no es capaz de asignar la totalidad de las plazas MIR entre los aspirantes con derecho a plaza.