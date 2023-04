Un almeriense, el primer residente de Dermatología de Torrecárdenas

De Almería, enamorado de la Medicina desde que prácticamente tuvo conocimiento, nieto, hijo, sobrino y hermano de una saga de médicos de reconocido prestigio y, sobre todo, con muchas ganas e ilusión por adentrarse en las entrañas del Hospital Universitario Torrecárdenas para conocer de cerca el amplísimo mundo de la Dermatología. Serán cuatro años de residencia los que tenga que superar Luis Espín Fernández antes de ejercer la profesión como especialista y está dispuestos a abrirse en canal para aprender al máximo de quienes van a ser sus tutores y compañeros en este periodo en el que ya ha hecho historia solo por ser el primer residente de la disciplina de la provincia. Y es que es la primera vez que el hospital de referencia de Almería oferta una plaza en la especialidad de Dermatología y que, casualmente, ha sido concedida a un almeriense.

La excelente nota obtenida en el examen MIR le ha valido para estar entre los 311 médicos de España en disposición de elegir destino y especialidad. Sin duda, uno de los trámites más importantes de su trayectoria profesional porque marca el rumbo de su futuro. Aunque lo tenía difícil, porque su meta era lograr una plaza en la disciplina estrella (Dermatología es la especialidad más solicitada entre los primeros facultativos en elegir destino tras el MIR y son escasas las plazas ofertadas), Espín Fernández ha logrado alzarse como el primer residente que elige una plaza en alguno de los hospitales de la provincia y se la concede. Tenía claro desde el minuto uno que quería hacer la residencia en Almería, no solo porque es donde tiene fijada su residencia, sino porque es además, también tiene previsto solicitar plaza su pareja, en este caso en la especialidad de Pediatría del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor. “Almería es el sitio donde ambos teníamos más posibilidades de hacer cada uno lo que queríamos y de estar juntos. Por eso el resto de mis opciones también eran en Torrecárdenas. Elegí como segunda opción Medicina Interna, que es lo que siempre durante la carrera más me ha gustado, la tercera era Cardiología y la cuarta Aparato Digestivo”.

"Animo a los futuros MIR a venir a formarse a Almería, por la proyección de futuro y las opciones de trabajo”

Estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, anteriormente alumno del IES Alborán de la capital, Luis Espín a parte de tener un currículum académico brillante, es una de las jóvenes promesas de la sanidad almeriense. Su objetivo es llegar algún día a ser especialista médico quirúrgico de Dermatología en Torrecárdenas. Es consciente del plus que le otorgará la futura Facultad de Medicina al Hospital Universitario Torrecárdenas, especialmente en el ámbito de la investigación, pero también en lo que a personal se refiere, dado que confía en que la puesta en marcha de la facultad irá aparejada a un incremento de la oferta de plazas para que los futuros especialistas puedan realizar su residencia en este centro que, como asegura, “está creciendo tanto en servicios como prestigio con paso firme y tiene una proyección de futuro incuestionable”.

“Estoy muy contento con la nota que obtuve en mi examen MIR, también con la especialidad a la que voy a acceder y, cómo no, también con el destino que voy a tener para hacer la residencia los próximos cuatro años. Elegí Dermatología porque es una especialidad muy bonita y muy amplia. Un dermatólogo puede estudiar todas las enfermedades porque todo se puede manifestar en la piel. Pero realmente el gran atractivo de esta especialidad son las posibilidades de futuro que tiene, puesto que no tiene esa carga de trabajo de las guardias que sí tienen otras especialidades. Esto te abre el mundo de la vida privada, así como las aspiraciones personales de cada uno como es el hecho de formar una familia... En los últimos años está muy de moda la medicina estética, los injertos capilares..., y en esto la dermatología ha avanzado mucho. Dermatología ofrece una calidad de vida que ha provocado que las plazas ofertadas en toda España se hayan agotado en la segunda tanda de solicitudes, concretamente en el puesto 566, que ha sido el último en acceder a una de las plazas disponibles en esta disciplina. Si no me equivoco, en los últimos diez años consecutivos, el número uno del MIR ha elegido Dermatología”.

"Elegí Dermatología porque es de las especialidades más bonitas y amplias, está de moda y abre la opción de la privada”

“Otro doctor Espín ha nacido” es la frase que ha hecho visible en su perfil de Whatsapp. Su padre es el doctor Fernando Espín, cirujano maxilofacial en Almería; su tío, el doctor José Espín, pediatra; su hermano mayor realiza actualmente la residencia de cirugía plástica en Sevilla; y su hermano pequeño, que también se ha enamorado de la profesión, realiza tercero de carrera este año.

El día 22 de mayo el facultativo almeriense se incorporará a las filas del Hospital Universitario Torrecárdenas con “muchas ganas, ilusión y las expectativas muy altas”, sentencia.