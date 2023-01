Topares vuelve a decir "NO" y anuncian al Obispado que acuden la vía judicial

“No es no, una vez más”. Firmes en su convencimiento de que los locales son propiedad del pueblo, los vecinos de Topares han decidido una vez más, por unanimidad, no aceptar ninguna de las dos propuestas que el vicario general, en representación del Obispado de Almería, les hizo el pasado 27 de diciembre a través de una carta. La oferta por parte de la Diócesis no iba encaminada a otra vía que a llegar a un entendimiento y cerrar el conflicto que acaba de cumplir un año. Fue el pasado Día de Año Nuevo de 2022 cuando estalló la polémica y desde entonces ninguna comunicación entre las partes ha llegado a buen puerto.

La Hermandad de Ánimas y los vecinos de Topares han rechazado la medida de la cesión del salón social ya que, aseguran que “sería cedernos nuestro propios bienes, añadiendo además el mantenimiento de la parroquia, coste que no estamos dispuestos a soportar dado que si la parroquia es propiedad del Obispado, es el Obispado quien se deber hacer cargo de dicho mantenimiento, del mismo modo que nosotros mantenemos el salón social y el teleclub”. Así reza en la carta que el abogado de la Hermandad ha remitido al Obispado en respuesta a la misiva del vicario general, Ignacio López Román.

También rechazan tajantemente la idea de comprar el salón social por el valor fijado de 30.089,92 euros. Indican que “la intención de compra del salón social por un valor simbólico respondía única y exclusivamente a evitar recurrir a la vía judicial en defensa de nuestros legítimos derechos”. Señalan además que “la propuesta de comprar “correspondía a la adquisición tanto del salón social como del teleclub (entidad bancaria y peluquería). Pero a la vista del valor simbólico que el Obispado impone tan solo por el salón social, le anunciamos nuestra total y absoluta negativa”, tal y como se recoge, literalmente, el escrito que ya obra en manos del vicario general, según el abogado de la Hermandad de Ánimas.

Votos a mano alzada y unanimidad El presidente de la Hermandad de Ánimas, Alfonso Serrano Marín, explicó a los vecinos las dos ofertas que el Obispado de Almería había hecho a través de una carta. Hicieron una votación con las manos alzadas y nuevamente hubo unanimidad en el rechazo a las mismas y unanimidad para iniciar el proceso de recuperación de la propiedad de los inmuebles por la vía judicial. El pueblo se mantiene como una piña y firme en su convicción de que tienen la razón. La demanda, que lleva meses redactada y guardada en un cajón, finalmente será presentada la próxima semana.

La decisión de acudir a la vía judicial es la única alternativa posible llegados a este punto. Ahora será un juez quien decida a quién corresponde la propiedad de los inmuebles que mantienen a los vecinos de la pedanía de Topares y al Obispado de Almería a la gresca. En el escrito los topareños señalan que “no queda otra opción que recurrir al auxilio judicial en defensa de nuestros legítimos intereses”. Y suscriben que lamentan profundamente que “habiéndonos prestado a intentar conciliar nuestra relación con el Obispado no hayan sabido aprovechar la buena fe del pueblo”.

En la respuesta al Obispado, que ha sido redactada el día 2 de Enero de 2023 tras la decisión unánime de la Hermandad de Ánimas (representada por prácticamente la totalidad del pueblo en una reunión en el salón social), no dudan en echar en cara al vicario su compromiso de estudiar apartar de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves al cura si los vecinos volvían a misa y cesaban sus contactos con los medios de comunicación. Aseguran que el Obispado una vez más les volvió a “defraudar” imponiendo un cura que no es querido por el pueblo.