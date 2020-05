–¿Cuándo vuelve la actividad en la Escuela Taurina?

–Estamos ultimando los detalles para reanudar los entrenamientos, a falta de que el Ayuntamiento nos concrete la fecha. La rutina semanal que teníamos de trabajo al principio de temporada se vio interrumpida. Los chavales son la parte más vulnerable en el mundo taurino, tienen mucha ilusión, pero las expectativas dependen del trabajo diario. Alimentar su afición estos meses ha sido complicado, ahora espero que lo retomen con las mismas ganas que antes. La Escuela Taurina tiene muy buena salud, tenemos muchos alumnos de distinto cariz social, y a todos les une las ganas de prosperar para ser alguien en el mundo del toro.

–¿Alguna fecha aproximada?

–Me gustaría reiniciarlo para la próxima semana. Sin darlo por hecho, pero quiero empezar en junio los entrenamientos.

–¿Cómo se vuelve a la normalidad en los entrenamientos del mundo del toro?

–Retomaremos el tiempo perdido: entrenamientos físicos, teóricos y, sobre todo, el técnico y táctico, que es practicar el toreo, lo que más satisface. A medida que las restricciones nos lo permitan, iremos acudiendo al campo, estudiando, preparación física en grupo...

YO TOREO EN CASA from Escuela Taurina Almería on Vimeo.

–Supongo que tienen un protocolo de seguridad.

–Nos acogeremos a la normativa vigente en el momento en el que empecemos a trabajar. Si podemos hacer entrenamientos juntos, lo haremos; desinfectaremos los trastos todos los días; insistiremos en la higiene...

–¿Qué entrenamiento han hecho estos días sus chavales?

–Según el nivel de cada alumno. Cuando se decretó el estado de alarma, nuestra reacción fue la de encerrarnos, pero mantener el contacto. Cree unos entrenamientos para que no dejaran de hacer deporte ni de trabajar. Cree unos vídeos para que les sirviera de apoyo, pero no es algo recíproco ya que no me pueden demostrar si lo han hecho mejor o peor. El entrenamiento de salón les ha servido para no tener un vacío. Hemos complementado sus horas de estudio y tareas escolares, con encuentros virtuales para hablar del toro.

"Hemos planificado las horas de estudio escolar de nuestros alumnos, con el trabajo y las charlas taurinas”

–¿Qué le pide el mundo del toro en estos momentos de crisis al Gobierno de España?

–Lo que pedimos es que no se nos ataque y que se nos considere igual que el resto de colectivos. Que no nos pongan las cosas más difíciles de lo que ya están, nuestra industria arrastra unos quince mil puestos de trabajo directos, más las ganaderías, trabajos heredados... Queremos consideración, nosotros aportamos nuestra parte a las arcas del Estado y tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano.

–¿Va a hacer daño esta crisis al mundo taurino?

–La tauromaquia no está atravesando un momento bueno, pero siempre nos hemos recuperado de muchos tropiezos. Ahora se nos juntan muchos problemas, como la crisis o el ataque social de ciertos grupos que quieren hacer creer que no somos algo beneficioso para la sociedad, cuando sí lo somos. Esto nos puede poner en una situación límite y nos vamos a recuperar si nos esforzamos todos y ponemos en valor al toro.

"No habrá festejos de relumbrón, pero confío en fiestas de pueblo para que haya toros esta temporada”

–¿Es optimista con respecto a salvar lo que resta de naturaleza?

–Lo soy por naturaleza. Me cuesta trabajo que esto va a ser una castrofe. Va a ser un año rarísimo, no podemos hacer cuentas porque nadie sabe qué va a pasar dentro de un mes, nadie se ha atrevido a anunciar un cartel. El mensaje es resistir y adaptarse a lo que haga falta para que la tauromaquia siga formando parte de la cultura española. No va a haber ferias de relumbrón, pero espero que sí haya festejos menores o fiestas en algunos pueblos para que el toreo se pueda retomar a final de temporada. Ojalá para el año que viene todo pueda volver a la normalidad.