Turismo, un sinfín de ideas para disfrutar

La Navidad es una época mágica, llena de luces, colores y tradiciones. En Almería, la celebración de estas fechas cobra vida de manera especial en sus encantadores pueblos. Desde la belleza histórica hasta la atmósfera festiva, vamos a conocer los pueblos de la provincia que tienes que visitar en estas pascuas.Todos ellos tienen dos cosas en común. La primera es que son de los municipios más bonitos de su provincia durante todo el año. La segunda es que ofrecen una experiencia única durante la temporada navideña y son destinos perfectos donde pasar la nochebuena, el día 25 de diciembre, el fin de año y año nuevo o el día de Reyes.

Mojácar es uno de esos lugares que se ha ganado a pulso ser uno de los pueblos más bonitos de España. Y desde el año pasado en estas fechas aún más. Ha sido pueblo Ferrero Rocher y su decoración navideña es espectacular. La luce se encendieron el pasado día 8, Día de La Inmaculada, con la celebración de un concierto de villancicos flamencos ofrecido por Raya Real.

Roquetas de Mar en Navidad está especialmente bonita. Decorada con gusto, la Avenida Juan Carlos se convierte en el centro neurálgico de las fiestas. Todo ello con un gran ambiente festivo, que culmina la Noche de Reyes con el paso del cortejo procesional y los Tres Magos de Oriente por esta icónica plaza, situada frente al coso taurino. Pero además, las calles aledañas y todo el Paseo Marítimo vive un ambiente espectacular, sobre todo en Nochebuena y Nochevieja.

Almería capital no puede faltar en un recorrido por las luces navideñas de la provincia y destaca sobremanera su completa programación cultural. Este año, como el pasado, no hay que perderse el impresionante castillo de tres dimensiones instalado en la plaza de la Catedral. Uno de los atractivos de la capital en estos días, sobre todo a la hora en la que se desarrolla el espectáculo musical. Con cinco metros de altura, es transitable y ofrece un recorrido de luces y sonido y, cómo no, un marco perfecto para hacerse una buena instantánea de estas fiestas.

Bacares, el pueblo con más altitud de toda la provincia y tiene magia en cada una de sus calles. Si hasta hace solo unos días las calabazas, piñas, alpacas de paja y espantapájaros eran un atractivo turístico. Hoy son las luces, decoraciones artesanales con troncos de madera, muñecos de nieve y plantas las que hacen las delicias de quien visita el lugar.

Uno de los pueblos almerienses que vive la Navidad con más intensidad es Vélez-Rubio. Las cuadrillas de ánimas ponen la música tradición y el 28 de diciembre se celebra los ‘Inocentes’. Es una peculiar forma de los velezanos de celebrar este día en el que un grupo de personajes se adueñan de la población, haciéndose con los cargos de alcalde y cura inocentes, los cuales les otorgan poder para subir al balcón del Ayuntamiento, emitir desde allí un bando y multar indiscriminadamente a los vecinos, los cuales irán directamente a la cárcel, previo pago de sanción. Estos ya son buenos motivos para visitar el pueblo, pero además sus luces decoran de forma discreta pero bella los rincones más importantes, como su imponente iglesia. También es imprescindible ver la fachada de la juguetería Soriano, cada año con una decoración diferente.

En cualquier rincón de la provincia, en sus 103 municipios, en sus calles se respira Navidad.