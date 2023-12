Juguetes, pasen y vean si aún no los tienen

Las jugueterías son auténticos templos de ilusión. En estas fechas estos comercios están a rebosar de clientes, presenciales y online. El trasiego de personas en tienda es similar al tráfico de las páginas web, pues la mayoría de las tiendas de esta categoría ya están asentadas en la era digital y son cada año más los que optan por esta modalidad de compras que califican “más cómodas, por el hecho de no tener que salir de casa o hacer cola para pagar”. Como se suele decir, diciembre y enero son los meses en los que hacen su agosto, pues es la fecha en la que más artículos venden, principalmente para el gran Día de Reyes.

Niños, padres y abuelos aguardan con nervios la llegada de sus Majestades de Oriente y llevan semanas preparando sus cartas con peticiones que, lejos de ser extravagantes, cada vez se confirma más la creencia de que los clásicos no pasan de moda. Siempre hay alguno en la lista de deseos. Playmobil, Pin y Pon, parchís, ajedrez, Barbie, Nenuco, Nancy, coches de Hotwheels o puzzles, que como señalan los comerciantes, “siempre son un acierto seguro”.

Si en Almería capital hay un templo donde hacer realidad estos deseos y dar rienda suelta a la imaginación ese es Serendipia, en la Rambla Federico García Lorca de la capital. No es una tienda de juguetes al uso. Es mucho más, un lugar donde los niños juegan a lo que quieren y construyen su propio mundo de ilusión a través de la intuición, sin publicidades ni propagandas.

Otro lugar donde disfrutar de artículos exclusivos es Babymar Boutique. Una tienda de ropa donde además se pueden encontrar carritos, bebés y todo tipo de complementos como cambiadores, cunas o tronas, para jugar a ser mayor. Son réplicas exactas de piezas reales, de una calidad similar a las de verdad. Además de estos caprichos, en la tienda de xxxxx, su dueña, también se pueden encontrar juegos de madera para los más pequeños de la casa, todo manipulativo.

La Casita Presumida es un rincón clave para encontrar lugares con encanto en la ciudad. Está en la Calle Granada y ofrece no solo los juguetes más demandados, sino también artículos de papelería, maletas, pijamas y zapatillas, paraguas, batas de casa... todo de licencias como Disney, equipos de fútbol, Pepe Jeans, marcas deportivas... Un sinfín de posibilidades.

En Superjuguete, la más amplia gama de juegos, juguetes, bicicletas y patinetes. Está en el barrio de Nueva Andalucía y en La Cañada y cada día reciben reposición de productos..., incluso hasta el misma víspera del Día de Reyes están recibiendo juguetes si se quedan sin stock. Los guardan en sus almacenes hasta el gran día e incluso los llevan a domicilio si es menester.

Toy Planet, Juguettos, Toys R Us y las grandes superficies comerciales comenzaron su campaña de Navidad hace semanas, cuando el último viernes del mes de noviembre celebró el llamado Black Friday, con auténticos descuentos que se han aprovechado por muchas familias para la adquisición de regalos que eran 100% seguros en la lista de los niños y niñas.

Todos coinciden en que los ‘ayudantes de los Reyes Magos’ cada vez empiezan antes a hacer sus compras, sobre todo para no quedarse sin lo más deseado. Así lo indican desde la librería papelería JOBE, en la calle Blas Infante, donde aseguran que los libros no pueden faltar en la lista de presentes para niños y mayores. Son joyas que no hay que olvidar. Y además de apasionantes lecturas, un sinfín de juegos educativos al mejor precio, con asesoramiento profesional y para un amplio espectro de público.