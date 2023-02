Vega Caravanas, el nuevo barrio almeriense que crece en silencio

Almería se ha convertido en una de las provincias con mayor tirón y demanda del autocaravanismo en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Las casas sobre ruedas vienen aumentando sensiblemente su presencia por toda la franja litoral almeriense desde Adra hasta Pulpí, así como en los enclaves privilegiados del interior, tanto de forma aislada como en colonias permanentes en espacios públicos no autorizados repartidos por la provincia. Estos poblados improvisados, alejados de las áreas habilitadas, ponen de manifiesto la falta de regulación y control ante la invasión consentida de caravanas y furgonetas camper que aprovechan el vacío legal de las ordenanzas municipales para permanecer estacionadas sin rotación durante semanas. En la capital desde hace años se concentra una importante bolsa estable de autocaravanas a modo de colonia en el terreno sin ocupar del antiguo recinto ferial, entre el Auditorio Maestro Padilla y el Parque de las Familias. Este tramo comprendido entre la avenida del Mediterráneo y calle Argentinita ha visto nacer un nuevo barrio: Vega Caravanas.

Lo que empezó siendo un hecho puntual, como la ocupación de los aparcamientos del principal recinto cultural de la capital por los caravanistas, no ha dejado de ganar volumen hasta dar pie a un poblado permanente junto a las pistas polideportivas. Cientos de vehículos de todos los calibres y modalidades aparcados día y noche ante la sorpresa de los vecinos y paseantes de la zona y de los que acuden cada sábado a comprar al mercadillo. Si bien la mayoría respetan la normativa de circulación por la que podrían permanecer estacionados como un turismo cualquiera, otros son más conscientes de su impunidad y falta de control y no dudan en desplegar mesas y sillas junto a sus caravanas, sumar remolques y bicicletas e incluso realizar acopio de enseres, sin olvidar los que se animan a colgar la ropa a secar con cuerdas atadas a los árboles. La avenida del Mediterráneo no es el único punto de la capital en el que se han concentrado en los últimos años las autocaravanas. También son habituales en playa del Bobar y en espacios del litoral hacia levante como Retamar y El Toyo.

Ayuntamientos como el de Málaga y Roquetas han puesto freno a las grandes concentraciones de caravanas

Años atrás se incrementó su presencia en los aparcamientos de El Palmeral en primera línea de playa, pero la presión vecinal por la saturación de vehículos acabó desplazando estas bolsas hacia la desembocadura del río Andarax donde se mantienen actualmente, aunque en menor medida que en el emplazamiento del Parque de las Familias. Esta concentración masiva de autocaravanas, según ha podido saber este periódico, está generando quejas vecinales por los problemas de convivencia, imagen y salubridad que conlleva la ocupación de zonas públicas, pero de momento el consistorio de Almería no ha tomado cartas en el asunto alegando las serias dificultades que tiene el control del estacionamiento y rotación de este tipo de vehículos.

Otros ayuntamientos cercanos como el de Roquetas han tenido que fijar una serie de restricciones para los caravanistas en zonas del litoral masificadas, al igual que ocurrió hace exactamente un año con el de Málaga cuando prohibió las pernoctaciones de todo tipo de vehículos durante la noche en la explanada del palacio de deportes José María Martín Carpena que se había convertido en una ciudad de las caravanas. Ordenanzas y bandos que se han ido aplicando en los últimos años para regular una actividad creciente que trae al sur cada vez a un mayor número de caravanistas de centroeuropa, sobre todo franceses y alemanes. Un marco legal impreciso lastra a la mayoría de municipios de la provincia frente al blindaje que sí han tenido los espacios protegidos. Tan sólo durante el año 2021, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar se interpusieron 1.278 sanciones por acampar en zonas no autorizadas y otras actitudes incívicas como el depósito ilegal de aguas grises y negras.