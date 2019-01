Perder peso, entre los principales propósitos para el año nuevo

Dejar de fumar, hacer deporte, perder peso... Adquirir hábitos de vida saludables es sin duda uno de los propósitos más deseados para el nuevo año por más de un 80% de la población de todas las edades. Objetivos que deberían de estar guiados por un profesional de la nutrición, ya que las circunstancias son muy personalizadas.

La dietista-nutricionista almeriense, María Morales, ha señalado que “durante las fiestas navideñas es habitual coger peso. “Algunos pacientes cogen poco, pero otros incluso llegan a los seis kilos, depende de cada persona”. No obstante las intenciones son buenas y hay quien incluso antes de la Navidad ya habían solicitado su cita con la especialista. Pero ¿por qué en muchas ocasiones cuesta tanto conseguir esas buenas intenciones?.

El equipo de expertos de mediQuo -una app de chat médico 24 horas, los 7 días de la semana–han explicado donde residen las dificultades de cada uno de ellos y ofrece prácticos consejos para conseguirlos. Los alimentos procesados son los que contienen más altos niveles de grasas y azúcares, pero están elaborados para ser sabrosos, apetecibles y fáciles de comer. “Tomando en consideración a este hecho, podemos intensificar nuestra fuerza de voluntad y seguir una serie de consejos para minimizar el consumo de azúcares y grasas en nuestra dieta”, han señalado.

Muchas personas no se ejercitan de forma habitual, solo se plantean hacerlo cuando los kilos de más van subiendo en la báscula. El problema es que la motivación de los seres humanos funciona mediante la recompensa inmediata y los beneficios de la práctica de ejercicio no se aprecian rápidamente. Por eso es importante pensar que el objetivo no es la pérdida de peso sino incorporar el ejercicio físico dentro de nuestra rutina vital y mantener saludable nuestro cuerpo”.