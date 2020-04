El alcalde de Almería reflexionó durante su comparecencia para presentar el Plan 're-activa20' de reactivación económica y social de la ciudad de Almería, sobre lo que toca ahora, tanto por parte de la sociedad como de los políticos, la necesidad de dejar a un lado la confrontación política para unir fuerzas y salir lo antes posible de esta situación excepcional.

“Durante este último mes los políticos hemos hablado mucho, y estoy seguro de que todos lo han hecho con su mejor voluntad y disposición. Si hay algo que iguala a las personas con independencia de sus ideas es su determinación para superar las calamidades, y en ese objetivo todos los almerienses estamos unidos”, resaltó el alcalde, quien tuvo palabras de recuerdo para los fallecidos, de aliento para aquellos que están luchando contra el virus y de agradecimiento al conjunto de la sociedad por estar “haciendo de este confinamiento la mayor demostración de responsabilidad colectiva que jamás ha dado Almería en toda su historia”.

El regidor también agradeció públicamente “las iniciativas y propuestas que hemos recibido para facilitar a los almerienses el escenario económico más propicio para cuando podamos volver a nuestra actividad cotidiana; gracias las aportaciones de los distintos colectivos y asociaciones empresariales, profesionales y vecinales, así como los del ámbito social; y gracias a la lealtad institucional que han mostrado los diferentes grupos políticos, tanto a los que han hecho públicas sus propuestas como a aquellos, como Vox y Cs, que han querido sumarse desde el primer momento al equipo de trabajo que ha diseñado este plan”.

A juicio de Fernández-Pacheco, de esta crisis “tenemos que salir unidos en torno a dos convicciones que tienen que ser claves en el complejo futuro que se nos avecina; la primera es que la politización del dolor no salva vidas, y la segunda es que la agenda ideológica no puede ser más importante que el sentido común”. A partir de ahí, prosiguió, “ya habrá tiempo de analizar errores y ponderar aciertos de unos y otros; en todo caso creo que hemos llegado a un punto en el que es necesario hablar menos y hacer más. Lo que necesitan ahora los almerienses son soluciones, no un carrusel de críticas y enfrentamientos, ni un recital de gestos y de propuestas irreflexivas”.

El alcalde dijo estar “pensando de manera muy especial en todos los almerienses que viven estos días con incertidumbre, y con mucho miedo, por su futuro personal y familiar, con empleos perdidos o suspendidos, con negocios cerrados o con malas perspectivas de futuro; y es que más allá de las palabras o de las buenas intenciones, esa, me temo, es la realidad de la calle”. Al hilo, añadió que “las persianas de los negocios no se van a volver a levantar con carteles y con aplausos, las tiendas no se van a volver a abrir con canciones, pero tampoco con una búsqueda de culpables, esa no es la solución. La normalidad se reactivará si ponemos en manos de los negocios y las empresas los medios y recursos suficientes para ayudarles a dar ese primer tirón de la persiana".