Alerta en las costas de Almería, llega una nueva especie invasora: así es el mejillón egipcio

La Junta de Andalucía ha detectado por primera vez en la región ejemplares vivos de mejillón egipcio (Brachidontes pharaonis), una especie exótica e invasora. Los hallazgos se han producido en dos enclaves de la costa de Almería: la Isla de San Andrés en Carboneras y el islote de San Pedro, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El mejillón egipcio es una especie del Mar Rojo que llegó al Mediterráneo a través del Canal de Suez a finales del siglo XIX. Desde su primera detección en Egipto en 1876, se ha extendido por países como Líbano, Israel, Siria, Chipre o Turquía, además de haber colonizado Grecia. En España fue visto por primera vez en 2020 en Murcia y la Comunidad Valenciana.

Un peligro para los ecosistemas marinos

Esta especie, de color pardo oscuro y con una longitud máxima de 40 milímetros, se diferencia del mejillón común por sus numerosas costillas radiales en la concha.

Su gran capacidad de dispersión y la facilidad con la que forma colonias densas, desplazando a especies autóctonas, lo han incluido en el catálogo de especies invasoras. En algunas zonas del Mediterráneo central ha alcanzado densidades de más de 15.000 individuos por metro cuadrado.

Por el momento, la presencia de esta especie en la costa almeriense es "puntual", pero se espera que se expanda en los próximos años. Sin embargo, su erradicación es casi inviable, ya que se esconde entre algas, y cualquier intento de control podría afectar a otras especies del ecosistema.