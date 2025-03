Álex Florensa, el Recuperapersonas, en Almería: "Yo era un drogadicto y ahora tengo una vida"

"Hace 18 años yo era un drogadicto y ahora tengo una vida". Así, con esa afirmación tan cruda, se presenta Álex Florensa, apodado el Recuperapersonas. Ahora es un prestigioso psicólogo clínico y director del Centro Eines (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), pero llegó a vivir prácticamente como un indigente por culpa de sus adicciones. Hoy, en su centro trata cualquier adicción, a través del deporte y de su ejemplo vital, ayudando a muchas personas a encontrar nuevas ilusiones y retos.

Florensa asegura que "el deporte, al igual que la rehabilitación de las adicciones, es constancia, resistencia, un trabajo duro y prolongado, pero que produce una gran recompensa y mucha felicidad". Por eso en el año 2018 decidió recorrer Cataluña con un grupo de pacientes. Según estos, "se podría definir como un grupo de drogadictos que estamos en rehabilitación y pasamos un mes cruzando Cataluña a pie porque nuestro terapeuta considera esta experiencia es muy positiva para nuestro tratamiento". O, si se prefiere "como un camino de Santiago pero de prevención de adicciones", dice el psicólogo. Tras seis años realizando esta ruta con resultados muy positivos, el Recuperapersonas aborda ahora en abril un nuevo desafío: recorrer España a pie, desde Tarifa a Sant Cugat del Vallès, realizando charlas sobre las adicciones, prevención y encuentros con personas que lo deseen.

El mensaje de sus charlas está claro: "Las adicciones son una enfermedad, no un vicio”. Pero ofrece esperanza y estrategias para una vida libre de tóxicos. Esta ruta por España la llama “Paso a paso” y hace alusión al tratamiento de recuperación de las adicciones. "Es una carrera de fondo, no se pueden quemar etapas. Es un proceso largo, de consolidación de nuevas conductas saludables y de crecimiento personal", afirma.

En su recorrido, pasará por cuatro municipios de la provincia de Almería: Berja, El Ejido, Aguadulce (Roquetas de Mar) y Almería capital. El objetivo es realizar charlas en cada uno de ellos, de forma gratuita, con asociaciones o colectivos. "Con ayuda todo es posible, porque si quieres dejar de consumir, el camino existe"; dice Florensa. En sus charlas explica su caso personal, cómo se hizo adicto al alcohol hasta perderlo casi todo y logró superar la adicción. "Dejar de consumir es muy duro; es lo más duro que he hecho en mi vida", asegura. Cree que su testimonio puede ser de mucha ayuda porque "te llega más cuando te das cuenta de que lo que pasa en tu vida también ha pasado en la de otros".

En total, Álex Florensa recorrerá 1.200 km en dos meses, en etapas de unos 25 km. Él solo, con una mochila, aunque está abierto a compartir parte de su camino con personas que necesiten su ayuda. "Si alguna persona quiere hablar conmigo, una madre desesperada, una esposa o un marido que quieren ayudar a su pareja... Solo tienen que buscarme en Instagram (@elrecuperapersones) y escribirme".

Florensa estará en cuatro municipios almerienses en mayo. / Javier Alonso

"No hay drogas blandas: el alcohol y los porros son duras"

Álex Florensa fue alcohólico. "Con 34 años me ingresaron en una clínica, apenas pesaba 53 kilos y vivía como un indigente en mi casa pero sin luz, agua ni nada", cuenta. "La adicción era tal que llegué a beberme una botella de colonia porque no me quedaba alcohol".

Él contó con el apoyo de la familia y terapeutas, pero aclara que el proceso de desintoxicación no es fácil, ni corto. "En mi caso fue un proceso de cuatro años, porque en unos meses no te curas de esta enfermedad", aclara. Además, se hace mal existe el riesgo de las recaídas: "son durísimas, porque eso supone empezar de nuevo". Una persona que es adicta no tiene más alternativa que dejar de consumir para toda la vida: "Yo no he vuelto a tomar ni una gota de alcohol", asegura Florensa.

Según este experto, los adictos son personas que tienen una predisposición genética a ello. "Empezamos a consumir y empieza un camino en el que no puedes parar". Por eso, asegura que no existen las llamadas drogas blandas: "Siempre digo que eso se lo inventó un drogadicto que se sentía mal consigo mismo", afirma. De hecho, opina que el alcohol y los porros son drogas duras. "Mucha gente dice que no se droga, que solo bebe alcohol, y no se dan cuenta de que es la sustancia psicoactiva más potente que existe".

Su filosofía: deporte, terapia de grupo y familia La rehabilitación se basa en la superación personal y el cambio conductual, dos metas que sólo se consiguen con esfuerzo, constancia, orden y una buena dosis de humildad. Todas son cualidades que durante el tiempo de consumo desaparecen, y que son claves para alejarse de las conductas adictivas y destructivas. La rutina física y la terapia de grupo son los fundamentos del tratamiento. Con el deporte se trabaja el esfuerzo y se segregan endorfinas que proporcionan bienestar. Hay muchos estudios que determinan que la práctica del deporte tiene efectos muy beneficiosos en el estado anímico de la persona y el hecho de practicarlo a nivel colectivo también favorece el proceso de socialización. La terapia de grupo es fundamental para compartir con los compañeros, para expresar sentimientos, para explicar situaciones y vivencias, para dar consejos y para escuchar los consejos de los demás. Por último, es importante incluir a la familia en este proceso de tratamiento para mejorar la comprensión, el apoyo y la comunicación.

Florensa abrió en 2011 su centro de tratamiento y en estos casi 15 años ha visto de todo. "Tengo pacientes desde 17 o 18 años en adelante". Y es que el consumo de drogas cada vez se inicia antes. Según dice, "la peor droga que existe para los adolescentes son los porros, porque puede derivar en un brote psicótico que puede convertirse en esquizofrenia".

Pero hay esperanza. Igual que él lo logró, todo el mundo puede con ayuda de expertos. "En el tratamiento, hay una base que es la de apartarse durante un tiempo de todo, porque cuando uno consume se junta con compañeros de consumo y se crea un entorno tóxico". A partir de ahí, el proceso será largo pero satisfactorio y, en su caso, siempre lo acompaña del deporte: "Es la mejor medicina que hay; te anima. Los médicos van a comenzar a recetar deporte para muchas cosas porque es muy importante. En vez de tomarte una pastilla, sal a correr, a hacer senderismo, al gimnasio. Así generas endorfinas, la 'droga' natural del cerebro, y consigues estar mejor, más positivo".

Su viaje por España comenzará el 22 de abril en Tarifa. A la provincia de Almería llegará el 3 de mayo, a Berja y El Ejido. El día 5 de mayo estará en Aguadulce y el día 6 en Almería capital.