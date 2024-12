Almería, en riesgo de ser inhabitable según la NASA

El impacto del cambio climático sigue generando alertas globales, y el informe de la NASA, titulado "Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live", sitúa a regiones como Almería en el epicentro de estas preocupaciones. Según este estudio, el calentamiento global podría convertir amplias zonas del planeta en inhabitables para la vida humana, debido a condiciones extremas de calor y estrés hídrico. En este contexto, el sureste de España, incluido Almería, enfrenta desafíos alarmantes que exigen atención inmediata.

Almería, conocida por su clima semiárido, aparece como un punto crítico en España. Las proyecciones de la NASA advierten que, para 2050, la región podría experimentar temperaturas extremas y sequías prolongadas, dificultando tanto la actividad agrícola como las condiciones de habitabilidad. Esto se suma a una ya elevada presión hídrica que amenaza no solo al medio ambiente, sino también a los sectores económicos clave de la provincia, como la agricultura intensiva bajo invernadero.

La predicción para España / Dpto de infografía. Fuente: NASA y Mapa del Clima de Andalucía

Almería destaca como una de las regiones más vulnerables al cambio climático en España, liderando rankings de temperaturas extremas. En la comarca del Almanzora, municipios como Armuña, Fines, Olula del Río y Partaloa enfrentarán más de una decena de días anuales con temperaturas superiores a los 40 grados antes de 2070, según el Mapa del Clima de la Junta de Andalucía. En contraste, localidades como Enix, Felix y Bayárcal podrían no registrar ningún día con tales valores, reflejando un panorama climático diverso dentro de la provincia.

Además de los episodios de calor extremo, Almería experimentará un incremento acelerado en sus temperaturas medias, especialmente en zonas costeras y del Levante. Municipios como Viator y Garrucha alcanzarán medias anuales cercanas a los 21,4 grados, un nivel excepcionalmente alto dentro de Andalucía. Este calentamiento, más rápido que en otras regiones, convierte a la provincia en un caso clave para estudiar y combatir los efectos del cambio climático.

Otras zonas de España también están en la mira. Murcia, Alicante y regiones del interior como Madrid podrían enfrentar olas de calor más intensas y duraderas, acompañadas por un descenso significativo de las precipitaciones. Estas condiciones incrementan el riesgo de desertificación en todo el arco mediterráneo español, un fenómeno que ya afecta a más del 20 % del territorio nacional, según estudios recientes.

Una perspectiva global: el calor extremo no tiene fronteras. El informe de la NASA pone de relieve cómo el calentamiento global afecta a distintas partes del mundo. Zonas como el Golfo Pérsico, el sur de Asia e incluso áreas de África subsahariana están al borde de superar los límites de habitabilidad debido al estrés térmico y la escasez de recursos hídricos. Esta situación se traduce en un aumento de los desplazamientos climáticos y la necesidad de una cooperación internacional para enfrentar estos retos.

En regiones como Almería, la clave para mitigar el impacto del cambio climático radica en la adaptación. Esto incluye medidas como la optimización del uso del agua, el desarrollo de cultivos más resistentes y la inversión en infraestructuras climáticamente sostenibles. A nivel global, los expertos insisten en la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar las políticas de protección ambiental para evitar los peores escenarios proyectados.

La importancia de actuar ahora. El mensaje de la NASA es claro: el cambio climático es una amenaza real e inminente que requiere medidas inmediatas. Almería y otras regiones vulnerables deben prepararse para un futuro cada vez más extremo, no solo para garantizar su habitabilidad, sino también para proteger a las generaciones futuras. La acción coordinada, tanto a nivel local como global, será esencial para enfrentar los desafíos que plantea un planeta en calentamiento.