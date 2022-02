El 68% de los almerienses cree que Almería tiene una identidad diferente de Andalucía según GAD3

Acción por Almería, asociación cultural y reivindicativa que, desde 2013 promueve la cultura autóctona almeriense y defiende la constitución de la provincia de Almería como comunidad autónoma uniprovincial, encargó un sondeo, elaborado por la encuestadora GAD3, sobre el sentimiento identitario en la provincia de Almería.

Del estudio se obtienen datos de los que, hasta el momento, no había una idea clara sobre qué opinaba la sociedad. “Hasta el momento, solo contábamos con los datos del Referéndum de 1980, en los que el pueblo almeriense ya se pronunció no mostrando apenas interés en la participación. En la Región de Almería, aunque no exista un partido político, el debate siempre ha estado en la calle y, cada vez que hay alguna efemérides, como el día de Andalucía, o alguna acción inapropiada por parte de la Administración para con la provincia, resurge el tema” comenta Gregorio Fernández, presidente de la asociación desde 2019. Solo hay que observar la cantidad de encuestas paralelas sobre la identidad en Almería que surgen estos días en redes sociales en torno al 28F por parte de cuentas de temática almeriense, algo impensable en otras provincias que integran la C.A.

Por una parte, los datos muestran que casi 7/10 (68,8%) almerienses consideran que Almería tiene una identidad, cultura y tradiciones propias y diferentes de Andalucía y, además, algo más de la mitad (52,2%) reconoce que Almería comparte más rasgos comunes en cuanto a su cultura, habla y economía con Murcia que con Granada y, por ende, con Andalucía.

Esto, según Acción por Almería, demuestra dos cosas: “Por un lado, que el concepto de Andalucía no tiene por qué ser inamovible, inquebrantable ni eterno, puesto que el Artículo 143 de la C.E. indica que, «en el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos". Por lo que la provincia de Almería, igual que a día de hoy comparte autonomía con Andalucía, podría haberla compartido del mismo modo con Murcia, pues los propios almerienses avalan más similitudes con esta provincia, o haberse constituido como autonomía uniprovincial, al tratarse, al mismo tiempo, de una provincia con entidad regional histórica. Y, por otro, que, dentro del concepto de nacionalidad histórica que reconoce el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, no debe entrar Almería debido a que la encuesta avala que 7/10 almerienses afirman que Almería tiene una identidad, cultura y tradiciones propias y diferentes de las de Andalucía.

Según el documento de Acción por Almería, "que el pueblo almeriense y el pueblo andaluz se han reconocido durante siglos como pueblos diferentes tuvo su plasmación hasta en el refranero español y andaluz", con el célebre refrán “Almería es de Levante y no de Andalucía”. Sin embargo en la actualidad el 61,8% de la población desconoce este hecho. Así como también es desconocido por el 61,6% que Almería fue un reino reconocido como tal durante la Edad Media y Moderna, con un período de casi un siglo totalmente independiente, con sus propios reyes en ocasiones elegidos por sus conciudadanos, que llegaron a ostentar estos derechos tras una lenta lucha comenzada tres siglos atrás durante el periodo de la República Marítima de Pechina. Datos ocultados a la sociedad cuando el artículo 10 del Estatuto de Autonomía en el punto 24, impone la obligación a los poderes públicos de velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades.

Referéndum de autonomía de 1980

Respecto a acontecimientos históricos como el propio Referéndum del 28 de febrero de 1980, por un lado, más de la mitad de los almerienses (52,5%) desconoce que Almería fue incorporada a la Comunidad Autónoma de Andalucía por las Cortes Generales y no por el resultado del propio referéndum, es decir, que, para poder aprobar la iniciativa autonómica en la provincia de Almería, se vulneró la Constitución Española y la voluntad del pueblo almeriense manifestada en el referéndum, sustituyendo la falta de ratificación de los almerienses a través de las urnas por una iniciativa autonómica que realizaron las Cortés Generales por “motivos de interés general” con objeto de incorporar la provincia de Almería al proceso autonómico de las provincias andaluzas que sí lo habían ratificado, amparadas en la Ley Orgánica 13/1980, por medio de una solicitud realizada por los diputados y senadores de la provincia de Almería sin contar con los electores a los que representaban.

Y, por otro, un 55,2%, desconoce que el referéndum de autonomía de Andalucía no obtuvo el suficiente apoyo para ser aprobado en la provincia de Almería. Así que, en consecuencia, en siete provincias andaluzas se respetaron los resultados del referéndum y con este la voluntad de sus ciudadanos, siendo estos decisivos para elegir su futuro. Sin embargo, en la provincia de Almería, ante un resultado no esperado de falta de síes, los representantes políticos, sin contar con sus electores, sustituyeron la voluntad de estos y decidieron el futuro de toda la provincia en función de sus propios intereses.

Desde Acción por Almería comentan que “hay una amplia lista de creencias populares que justifican los desastrosos resultados del Referéndum de Autonomía en Almería. En relación a la propia votación, se argumenta repetidamente que los censos electorales, exclusivamente de Almería, estaban desactualizados y por eso no se llegó al mínimo de votos afirmativos exigido por la ley, es decir, un 50% del censo electoral, sino que se quedó el voto afirmativo rondando el 42%. Otra excusa fue que la gente no estaba acostumbrada a votar tras tantos años de dictadura.

En cualquier caso, según entienden desde el colectivo, esto se puede desmentir por dos motivos: el primero es que los censos se corrigieron hasta en dos ocasiones por la Junta Electoral Local y la Junta Electoral Central, y, tras la corrección, los votos afirmativos se quedaron finalmente en un 42,3%; y el segundo motivo es que, solo dos años antes, en 1978, los almerienses habían acudido a las urnas para votar por la Constitución Española, la aprobaron con un 62,1% y hubo solamente un 32,9% de abstención, frente al 48,9% de abstención de la provincia de Almería para el referéndum de autonomía dos años más tarde”.

Para Acción por Almería, no es democrático contar los acontecimientos de una forma sesgada, sino que en los centros educativos se debería recordar esta efemérides de la Historia reciente de España, dejando claro cómo se accedió a la autonomía y la falta de interés y de identificación del pueblo almeriense con la región andaluza.

Gregorio Fernández añade que el doctor José Antonio García Ramos recogió en 1980 testimonios en diferentes pueblos de Almería “haciendo alusión a Andalucía como una tierra más o menos lejana que no incluía a los lugares de origen” de los informantes almerienses en su forma espontánea y natural de hablar, extraídas de sus vivencias ejerciendo la profesión de médico por la provincia de Almería, los cuales, “por cuanto definen la no total identificación Almería-Andalucía, explicarían ciertos acontecimientos políticos como el comportamiento electoral de los almerienses en el Referéndum del 28 de Febrero de 1980”.

Y, para terminar, el colectivo expone que esta percepción de las identidades ha cambiado tanto desde la conformación de la comunidad autónoma a partir de 1980, que, como indica el estudio, casi ⅔ (61,8%) de los almerienses desconocen que andaluces y almerienses se han reconocido como pueblos diferentes durante la Edad Moderna y Contemporánea e, igualmente, debería ser puntualizado en los centros educativos y reconocido en las instituciones, como así defiende el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 10.