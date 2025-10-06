El análisis del móvil de Antonio Campos fue clave para la detención del presunto homicida

El análisis del teléfono móvil y el seguimiento de los movimientos digitales de Antonio Campos, el funcionario de El Ejido hallado muerto en el maletero de su coche, se han convertido en piezas esenciales para los investigadores, que mantienen la causa bajo secreto de sumario y con el sospechoso en prisión provisional.

Según han precisado a EFE fuentes de la investigación, las pesquisas de la Guardia Civil incluyen el estudio del historial de Google Maps del teléfono de la víctima, junto con la agenda de contactos, los registros de llamadas y otros datos de localización, que habrían permitido reconstruir con detalle sus desplazamientos antes y después del crimen.

A esa línea tecnológica se suma la revisión de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de El Ejido y el análisis de rastros dactilares obtenidos durante la entrada y registro practicada el 2 de octubre, en presencia del investigado.

Todo ello refuerza los indicios de la posible implicación del arrestado en la muerte violenta de la víctima, hallada el 29 de septiembre en el maletero de su coche, estacionado en la barriada ejidense de San Agustín.

Antonio Campos era muy conocido en la localidad vecina de Berja por su trayectoria en el ámbito municipal, su faceta cofrade y su labor como historiador. El cadáver presentaba signos de violencia. Desde entonces, el juzgado instructor coordina las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar el grado de participación del sospechoso.

Las mismas fuentes señalan que, además del riesgo de fuga, la autoridad judicial valoró la gravedad del delito y la situación administrativa del detenido en España, al ser un joven de origen marroquí, como motivos para acordar la prisión provisional. La causa continúa secreta mientras se completan los informes periciales y tecnológicos.

Por ahora, los hechos se investigan como un presunto delito de homicidio, sin descartar que la calificación pueda modificarse conforme avance la instrucción.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, destacó la pasada semana la "rapidez" de la actuación policial y afirmó que el esclarecimiento del crimen "demuestra que el Estado de Derecho y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionan".

Martín recordó asimismo que la provincia mantiene una tasa de criminalidad inferior a la media nacional y rechazó cualquier intento de vincular inmigración y delincuencia, al señalar que hacerlo "no hace otra cosa sino manifestar un hecho plenamente de xenofobia y racismo".