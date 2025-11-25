El Almanzora de Almería, bajo lupa: Fines y Tíjola, los otros dos vértices del triángulo judicial de la Diputación
Según los indicios judiciales, se habría articulado un sistema paralelo de adjudicaciones, testaferros y sociedades instrumentales
La caída del "Dentista", el blanqueo familiar de fondos y la aquiescencia de Javier Aureliano
La investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería no solo cerca a la Presidencia provincial. El auto del 17 de noviembre revela dos ramales clave en el interior de la provincia —Fines y Tíjola— donde, según los indicios judiciales, se habría articulado un sistema paralelo de adjudicaciones, testaferros y sociedades instrumentales destinado a absorber fondos públicos tanto de la Diputación como de ayuntamientos del Almanzora. La instrucción dibuja un escenario en el que la cúpula provincial, el 'clan de los Rodrigos' de Fines y el círculo empresarial de Tíjola conformarían una presunta estructura lista para direccionar contratos y mover dinero opaco alejado del circuito legal.
Fines: El “concierto” de los Rodrigos
Mientras la UCO registraba la planta noble de la Diputación, otra unidad se desplegaba en Fines, señalado en el Auto como segundo epicentro de la trama. Allí, el magistrado identifica a Rodrigo Sánchez Simón, alcalde del municipio, y a su hijo Rodrigo como los líderes de una red local que habría operado mediante “personas interpuestas” para dirigir contratos hacia empresas afines. El juez sostiene que ambos habrían impulsado una alianza empresarial y política para captar fondos públicos a través de un tejido de sociedades instrumentales.
La empresa OYC Servicios Urbanos, S.L. aparece como la herramienta central de esta operativa. El auto describe una evidencia de “concierto previo” para que esta sociedad resultara “adjudicataria de 17 contratos públicos”, tanto procedentes de la Diputación —a través del área de Fomento y Presidencia— como del propio Ayuntamiento de Fines. Lo que ha hecho saltar las alarmas de la UCO es que, según el Auto, OYC estaba presuntamente controlada por personas interpuestas por los Rodrigos, lo que apunta a un control oculto de la mercantil por parte de los dos investigados. El relato judicial sugiere que esta estructura operaba como un mecanismo estable para canalizar licitaciones hacia una empresa que actuaba, en realidad, como extensión de los intereses del clan.
La base física de la operativa también ha sido objeto de registro. El auto señala el negocio de automoción “CARS RODRIGO” como domicilio social de varias mercantiles vinculadas a Rodrigo hijo y probable centro neurálgico de la gestión de expedientes y soportes informáticos. Tras la fachada de un establecimiento de coches, la UCO sospecha que se ocultaba la oficina real de la trama, motivo por el cual el juez autorizó la entrada y registro para obtener documentación que pudiera acreditar el amaño de contratos o la existencia de sociedades pantalla.
El entramado societario se amplía con GESA Andalucía 2004, S.L., sociedad igualmente relacionada con la red de Fines. El juez ha dictado el bloqueo e inmovilización de varios vehículos de alta gama titularidad de esta empresa, identificados por sus matrículas, al considerar que podrían formar parte del patrimonio real a disposición de la estructura investigada. Esta medida se adopta para evitar una posible descapitalización mientras la investigación avanza.
El cerco se refuerza con un requerimiento a la Agencia Tributaria para obtener toda la información sobre los dos Rodrigos y sus mercantiles desde 2016 hasta la actualidad, así como el bloqueo de sus cuentas, depósitos y productos financieros. Para el magistrado, el objetivo es reconstruir cómo los fondos procedentes de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines habrían terminado nutriendo el patrimonio personal de los investigados mediante un entramado de empresas amigas y testaferros.
Tíjola: Las cajas fuertes bloqueadas de José Juan Martínez
La onda expansiva de la operación alcanza también a otro de los pesos pesados del gobierno provincial: José Juan Martínez Pérez, diputado delegado de Captación de Fondos Europeos y alcalde de Tíjola. Aunque el grueso del auto se centra en la Presidencia y en el eje de Fines, como demuestra que Martínez Pérez fuese sólo investigado pero no detenido, el magistrado dedica un apartado específico a las medidas cautelares de aseguramiento patrimonial sobre este regidor, señalándolo en una lista de personas a las que se les debe bloquear el acceso a las cajas de seguridad bancarias.
En el apartado J de la parte dispositiva, el juez ordena a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que “se bloqueen y se impida el acceso” a las cajas de seguridad de una serie de investigados. Entre ellos figura expresamente José Juan Martínez Pérez, acompañado en el mismo listado por E. F. R., esposa del alcalde. La inclusión del diputado en esta medida indica que el juez considera indiciariamente relevante su posible participación en la gestión de dinero en efectivo no declarado o en operaciones patrimoniales susceptibles de investigación penal.
La parte dispositiva del auto también ordena una batería de requerimientos a la Diputación Provincial para obtener todos los expedientes adjudicados a Inversiones y Promociones Tagilis, S.L. y Constijola, S.L, dos empresas con actividad principal en el entorno de Tíjola. La investigación se centra en contratos otorgados entre febrero de 2019 y finales de 2020, un periodo en el que Tagilis acumuló numerosas adjudicaciones —con fechas destacadas en mayo, junio, julio y octubre de 2020— y en el que Constijola recibió obras adjudicadas en mayo, octubre y diciembre de ese mismo año. El juez trata de determinar si existió un patrón de favoritismo o direccionamiento en la contratación de obra pública en la comarca del Almanzora.
Entre los expedientes requeridos destaca uno por su singularidad: la obra de “adecuación de la Piscina Municipal de Chirivel”, adjudicada a Tagilis por “93.709,44 euros” y formalizada el 4 de agosto de 2020. La UCO solicita ahora toda la documentación relativa a este contrato para comprobar su trazabilidad, legalidad y condiciones de adjudicación.
El cerco financiero sobre el ramal de Tíjola se completa con la inclusión de Inversiones y Promociones Tagilis, S.L. y Constijola, S.L. en la lista de empresas sujetas al bloqueo de cajas de seguridad, lo que confirma que el juez ve indicios suficientes para extender las medidas cautelares más contundentes a estas dos sociedades.
Un triángulo provincial bajo investigación
Las piezas que emergen del sumario conforman un mapa en el que Presidencia, Fines y Tíjola actúan como los tres vértices de un triángulo judicial. Según los indicios recabados, este entramado habría servido para controlar obra pública, gestionar sociedades interpuestas y mover dinero opaco a través de vías ajenas al circuito legal. Los bloqueos de cajas fuertes, las entradas y registros, la petición masiva de expedientes y los indicios acumulados desde 2016 anticipan una segunda fase de la investigación en la que la UCO deberá reconstruir las conexiones internas de un caso que ya no afecta solo a la cúspide institucional, sino al propio corazón político y económico del Almanzora.
El mapa de los registros: De la 'planta noble' de la Diputación a los garajes de Fines
El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería no solo detalla los presuntos delitos, sino que traza con precisión de GPS el itinerario de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la mañana del 18 de noviembre. El magistrado Eduardo Martínez Gamero autorizó una operación quirúrgica y simultánea para evitar la destrucción de pruebas, abarcando tres escenarios diferenciados: el institucional, el familiar y el empresarial.
1. El corazón institucional: Calle Navarro Rodrigo
El epicentro del registro fue la sede de la Diputación Provincial de Almería. Sin embargo, el juez no dio carta blanca para registrar el edificio entero. En el apartado de medidas solicitadas, el magistrado denegó expresamente la extensión del registro a "todos los puestos de trabajo", limitando la acción policial a los objetivos de alto valor para no paralizar la administración salvo en lo estrictamente necesario.
Los agentes se personaron específicamente en:
- El despacho del Presidente: El puesto de trabajo de Javier Aureliano García Molina. La orden incluía el acceso a sus ordenadores y archivos físicos, así como a los equipos informáticos de uso profesional de su secretaría personal.
- El despacho de Presidencia: El lugar de trabajo de Fernando Giménez Giménez, diputado delegado del área y mano derecha del presidente.
- El Área de Fomento: Se registró el puesto de trabajo de Clemente Jesús González Sáez, técnico vinculado a la tramitación de los expedientes bajo sospecha.
2. Los domicilios de la cúpula
Lejos de los focos de la sede oficial, la Guardia Civil entró en la esfera más íntima de los investigados. La orden judicial facultaba a los agentes para extender el registro a "garajes, trasteros, vehículos, sótanos y dependencias anexas".
- Vivienda de Javier Aureliano García Molina: El domicilio particular del presidente de la Diputación fue registrado exhaustivamente en busca de dispositivos móviles y efectivo.
- Vivienda de Fernando Giménez Giménez.
- Vivienda de C. J. G. S.: Domicilio particular del técnico de Fomento investigado.
3. La "caja fuerte" familiar
Uno de los puntos más destacados del auto es la inclusión de los familiares directos del presidente en la lista de entradas y registros, bajo la sospecha de actuar como custodios del patrimonio ilícito. La UCO buscó en estas viviendas el dinero que no aparece en los bancos.
- Vivienda de M. R. G. M.: Hermana del presidente.
- Vivienda de J. C. G. M.: Hermano del presidente.
4. La conexión del Almanzora: Fines
La operación se extendió hasta el municipio de Fines.
- Domicilio del Alcalde: Se registró la vivienda de Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines .
- Domicilio de Rodrigo hijo: Investigado por su vinculación con las mercantiles adjudicatarias.
- Sede de "CARS RODRIGO": El juez autorizó la entrada en este local comercial, identificado como el domicilio social de varias de las mercantiles vinculadas a Rodrigo junior.
