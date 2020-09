El camaleón ‘coloniza’ Almería y ya se localizan hasta en Fondón

Los camaleones son parte del entramado animal de la provincia. Pero sus figuras comienzan a ser compartidas en las redes desde junio a septiembre debido a los atropellos. Los ciudadanos lo denuncian. Y no es por que exista una oleada de atropellos, simplemente estos se producen porque la especie están aumentando. Está colonizando zonas nuevas. Aquellos lugares donde hay atropellos coinciden con su abundancia. De ahí que en verano, en zonas como el Cabo de Gata o las Negras, coincidiendo con la llegada de turistas, se produzcan más atropellos que en otras épocas.

“Los movimientos de los camaleones son muy temporales. Tienen dos tipos de movimientos. Uno que coincide con la época actual. Hay que partir de que el camaleón es un lagarto arborícola y solo baja al asuelo en época de celo. Los machos bajan en junio y julio. Y los atropellos coinciden con el aumento de tráfico en nuestras zonas turísticas, de ahí que se den en zonas como Cabo de Gata”, explica Emilio González Miras, biólogo y miembros de la asociación Serbal.

Ahora, en septiembre y octubre las hembras de camaleón común se encuentra listas para desovar. Bajan al suelo y se desplazan en busca de lugares adecuados en los que realizar el nido y depositar la puesta. Durante estos desplazamientos muchas hembras tienen que cruzar carreteras y por desgracia, algunas mueren atropelladas.

El camaleón llegó a España de mano de los fenicios pero a la provincia en los 60’

“En Almería las carreteras comarcales de Carboneras, Mojacar, Rodalquilar, las Negras y en general todas las del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar son especialmente conflictivas. También lo son determinadas zonas de Aguadulce, Vicar, Enix y Felix”, agrega Emilio.

“Lo que nosotros estamos haciendo, a través de nuestra página web, es recibir citas de dónde se han visto camaleones. Y con las citas y el trabajo que nosotros desarrollamos sabemos donde están los puntos negros. Y con esos se podría hacer algo”, explica Emilio.

Serbal está siguiendo la especie en Almería desde el año 2012. Realizan censos anuales en zonas controladas y estudian la distribución gracias en parte a las citas que reciben.En Almería su hábitat predilecto lo constituyen las ramblas, zonas de matorral bien conservado y las huertas tradicionales. Es en estos lugares donde puede alcanzar densidades de hasta 100 individuos por Ha en determinadas épocas del año, según los datos de nuestros censos.

Muchos de ellos son capturados como mascota. Es ilegal al estar protegidos

En la actualidad, desde SERBAL están siguiendo dos poblaciones: una natural, el jardín botánico de Rodalquilar; y otra urbana, en la Ribera de la Algaida de Aguadulce.” Y las estamos comparando. La población de Aguadulce está en declive, tiene una tendencia a la baja a pesar de haber muchos camaleones. Aunque allí no hemos encontrado a un camaleón de más de dos años, la mortandad que tienen es enorme. Se reproducen al año, tienen un crecimiento rapidísimo y al año ya se reproducen. Por eso hay grandes poblaciones. Lo achacamos a mortandad por carretera, por las colonias de gatos y porque la gente se los lleva”. “En la zona natural nos encontramos a camaleones de 3-4 años. El camaleón más mayor que hemos encontrado en Almería es de 5 años”, comenta el experto.

“Ahora sabemos que está en toda la costa, desde Adra y Pulpi y ha colonizado gran parte de las zonas bajas de la Sierra de Gádor y Alhamilla. Siguiendo el Andarax y asociada a los cultivos de naranjos, ha conquistado casi toda la vega y ya nos han llegado citas desde Fondón, un lugar en principio frío para ellos”, añade el biólogo. “Por el Almanzora también sabemos que se ha establecido con éxito en Huercal Overa, Zurgena y alrededores”, argumenta.

“Todo esto no quiere decir que tampoco tenga problemas. Los principales son los atropellos que en algunas zonas podría poner en peligro poblaciones locales, pues son precisamente los individuos reproductores los mas afectados. Tambien muchos son capturados y retenidos como mascota. Algo ilegal, pues es una especie protegida. La intensificación de cultivos y los cambios de uso del suelo serian la tercera amenaza importante”, añade Emilio González.

Pero, ¿Cómo llegó el camaleón hasta la provincia?

“Se piensa que el camaleón es una especie que llegó a la península ibérica de mano de los fenicios, pues no hay registros fósiles de esta especie en nuestro país”, explica Emilio, quien agrega que “a nuestra provincia parece que llegó bastante tarde, más o menos en los años 60, introducidos una vez más por el hombre (es de los pocos reptiles, junto a la tortuga, que no causa animadversión en las personas) estableciéndose las primeras colonias en entorno de Aguadulce y el Cañarete. Desde entonces su población no ha parado de crecer debido en buena parte a una expansión natural y porque las personas lo trasladan de un lugar a otro. En los 80 se introdujo en Mojácar”.

Según el experto de Serbal, Las claves de su éxito en Almería son dos. La primera es que hay que tener en cuenta que es un animal africano y yo siempre digo, que aquí se ha encontrado un trozo de África en Europa. La segunda es que es un oportunista. Crece muy rápido y ya el primer año puede reproducirse además se adapta muy bien a diferentes hábitats tanto naturales como artificiales, pues lo hemos encontrado incluso en el interior de los invernaderos de Almería.

¿Entran los camaleones en conflicto con otras especies?

“Es la pregunta del millón. Es una especie que introdujeron los fenicios principalmente en Cádiz y Málaga. Pero es el único lagarto arborícola en Europa y ha cogido un nicho vacío. No compite con ningún otro lagarto. Come saltamontes, chicharras, libélulas... es generalista. En ningún estudio hay indicios de que esté haciendo daño a otra especie”.