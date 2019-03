El cambiador de ancho en Granada, diez meses licitado y sin adjudicar

El consejo de administración del Adif licitó en su reunión del 25 del pasado mayo por 7,1 millones las obras del cambiador de ancho en Granada que permitirá que un tren híbrido salga de Almería y pueda circular por la vía del AVE hasta Madrid acortando en hora y media el tiempo de viaje. Íñigo de la Serna, entonces ministro de Fomento, aseguró que la obra se adjudicaría en seis meses y que estaría disponible este año.

Han pasado ya diez meses de aquella licitación y la tramitación sigue pendiente del adjudicatario que acometerá los trabajos con plazo de ejecución de 10 meses. Un nuevo ejemplo de las prácticas dilatorias del actual titular del Ministerio de Fomento, José Luis Abalos, que en un reciente foro en Almería retrasó a 2020 la puesta en funcionamiento del cambiador, así como las obras de la línea de Alta Velocidad a Murcia cuyos tramos pendientes siguen sin comenzar. Es más, de la modernización de la línea convencional con Granada, para adaptarla del ancho ibérico al internacional para que pueda integrarse en la red del Corredor Mediterráneo y dar continuidad al eje trasversal andaluz.

No hay que olvidar que la línea ferroviaria almeriense tiene 125 años de historia y no ha tenido ninguna actuación de mejora y actualización importante desde hace cuatro décadas cuando se eliminó una curva en la estación de Nacimiento. El tren a Sevilla emplea siete horas, con cuatro trasbordos entre tren y autobús, para recorrer los 400 kilómetros. Y el de Madrid son siete horas y el viaje comienza con un traslado por carretera a Huércal debido a las obras de soterramiento del paso a nivel de El Puche. Y el AVE tendría los primeros tramos en obras a finales de 2018 y todavía no se ha movido una sola piedra.