Los carteros de La Cañada, se hartan de los recargos de trabajo por “la falta de contratación"

Los trabajadores de la UR3 de la Cañada de San Urbano de Almería defienden “el derecho de los ciudadanos a recibir sus cartas a diario”.

Una vez más los directivos de la provincia de Almería deciden ahorrar costes, a costa de la calidad pero sobre todo de la salud de sus trabajadores ya que la falta de contratación provoca que los carteros de La Cañada lleven una media de noventa paquetes, con lo que resulta del todo imposible sacar a reparto ni una sola carta o notificaciones de las administraciones públicas.

Dos carteros de reparto en moto son los que a día de hoy faltan en dicha unidad, no en vano, los recargos de trabajo por la falta de contratación, en un caso por no cubrir las vacaciones de un cartero de moto y en otro por no cubrirla de una plaza vacante hacen que “se añada más ratio de reparto o de envíos al resto de trabajadores”.

Esta situación, ha hecho que hoy lunes los trabajadores salieran a la calle para “defender sus derechos”, “exigir contratación” y pedir que se cumpla “el derecho de los ciudadanos a recibir sus cartas a diario”, algo que recoge la Ley Postal y que Correos no está cumpliendo.

El Sindicato SIPCTE denuncia que Correos empresa pública, no está adoptando las nuevos criterios técnicos de la Inspección de Trabajo para prevenir y controlar “los riesgos psicosociales” y en particular “los de el estrés laboral” a sus empleados, además recordamos que el estrés laboral en Correos supone uno de los problemas de seguridad y salud más complejo, y que está aumentando progresivamente en esta empresa.