"El circo es mi vida"

En 1958 el toscano Claudio Rossi decidió fundar un circo para coronar así su exitosa carrera como artista circense. El Circo Italiano con toda su compañía, trabajó y realizó giras por Italia, Grecia y África hasta el año 1975, año en el que volvieron a Europa debutando en Francia y Portugal. Los hermanos Rossi en la actualidad son la sexta generación circense en la dinastía de la familia. Seis hermanos continúan con la tradición y dedican su vida al desarrollo, crecimiento y buen funcionamiento de Il Circo Italiano, constituido circo español desde 1980. En 2009 Il Circo Italiano deja de lado el circo con animales y enfoca su futuro y sus nuevos espectáculos en los jóvenes artistas de su empresa, casi todos ellos pertenecientes a la saga de los Rossi, la gran mayoría nacidos en España y con gran preparación académica circense en los que recae la responsabilidad del buen circo, de un circo del tercer milenio, de un circo de grandes cualidades artísticas. En la última década el circo ha presentado espectáculos de una gran calidad artística por toda España, pasando por sus ciudades más importantes: Barcelona, Bilbao, Sevilla o Málaga. Actualmente, Devis Sami (Pelé) Rossi es el gerente del circo y Sonia Miranda, su mujer y la directora artística. Sonia Miranda Abejón se incorporó a este proyecto hace 25 años, y juntos trabajan a diario para hacer crecer y evolucionar este histórico proyecto siguiendo la estela de la herencia circense de la familia. Con su espectáculo, El Circo Encantado, la familia Rossi está de gira por toda la península con un gran éxito de crítica y público. Ahora, El Circo Encantado ha llegado a Almería, donde podrá disfrutarse hasta el 26 de junio, en el Recinto Ferial.

-Sonia, háblame un poco de ti.

-Nací en 1970 en Baracaldo (Vizcaya), y estudié filología francesa. A mi marido, Devis Sami (Pelé) Rossi (el gerente del circo), le conocí hace nada más y nada menos que 26 años, en las Campas de Ansio, en frente de mi casa, cuando él montaba el supuesto circo de Ángel Cristo, que en realidad era el de la familia Rossi. Tenemos una hija de 24 años que se llama Ivana Alexandra Rossi Miranda. En cuanto a mi formación artística, puedo resumirla en intensos años de trabajo con grandes profesionales circenses, comenzando por artistas y entrenadores del Circo Globus de Rumanía y acabando con excelentes coreógrafos y directores artísticos como Ana Infante, Nacho Embid, etcétera. Además de ser la directora artística de El Circo Encantado, también formo parte del espectáculo dando vida al espíritu de una pitonisa francesa que quedó atrapada en la mansión (en la carpa, donde se desarrolla la historia del espectáculo) hace cientos de años, ella es M.M. Margot. El circo es mi vida.

-¿Por qué nace El Circo Encantado? ¿Y qué espectáculo ofrece bajo ese título?

-Nace durante el período del confinamiento, un especial momento de creación dada la incertidumbre de los artistas de poder algún día volver a "exhibir sus obras". Al tiempo extra con el que contábamos, se unieron las terribles ganas de hacer disfrutar a la gente que estaba sufriendo auténticas penurias. El terror había que convertirlo en humor y hacer que la gente superara sus propios miedos. El Circo Encantado ofrece un espectáculo sumamente rico artísticamente hablando, dado que hubo mucho tiempo para cuidar y crear una bella dramaturgia, una hermosa puesta en escena y una desmesurada fusión de técnicas artísticas, no intrínsecamente circenses.

-Los shows más aplaudidos.

-El show más aplaudido suele ser el de "El Fantasma de la Ópera", ya que el artista que lo interpreta se entrega por completo en su actuación y no solamente en los 8 minutos de intervención, sino en las largas horas de ensayos de técnicas aéreas en cintas... En interpretación le pone tanta pasión que consigue que vivas su tortuosa vida realmente. Bastante celebrado es también el número de patinadores interpretando la locura del Joker y su pareja Harley Quinn; Laura Rossi y Jorge Carlos Nogueras son dos extraordinarios gimnastas que arriesgan desde el minuto uno que salen a la pista.

-¿Cómo defines el circo que haces?

-Un circo del siglo XXI capaz de competir con las realidades virtuales con las que muchos trabajan cada día y con las que todos los niños, adolescentes y adultos se divierten. Nuestro circo es una fábrica donde se fabrican sueños totalmente reales, porque los momentos vividos en directo son los que pueden verdaderamente llegar a emocionar y evocar sentimientos ciertamente reales.

-El Ministerio de Cultura ha eliminado este año las ayudas a los circos con animales salvajes. ¿Qué te parece esta decisión?

-Pienso que es una decisión muy acertada. Y me alegra saber que no hay incentivos para aquellos que no respetan la maravillosa libertad de nuestra fauna salvaje. ¡Ojalá el Ministerio lo extienda a otras áreas!

-Como directora artística del circo. ¿Me puedes decir en qué consiste exactamente tu trabajo?

-Mi trabajo consiste en dirigir un espectáculo en el que todos los elementos que lo conforman ya sea infraestructura móvil, fija, escenografía, artistas, técnicos, maquillaje, caracterización, puesta en escena, vestuario e imagen, en definitiva, toda la creación en conjunto, lleve una misma directriz; y conseguir que todos los objetivos, determinados en un principio, se cumplan.

-¿Cuáles son los retos más difíciles a los que te enfrentas cuando se trata de dirigir espectáculo?

-Mi reto principal es llegar a crear algo único, algo sensacional con lo que la gente de verdad sienta y se emocione, y para ello es totalmente necesario que los artistas se impregnen de la historia que representamos, la crean, la vivan, la sientan y les emocione, es la única manera de hacer sentir lo mismo al público. No siempre es fácil sacar lo mejor de un artista. Las horas de ensayo, la perseverancia y las grandes dosis de pasión son siempre las claves del éxito.

-¿Cuál es la ventaja competitiva de El Circo Encantado?

-La ventaja competitiva de El Circo Encantado es que no existe un circo de estas características en toda Europa. Un circo para un público familiar de terror y diversión y de gran calidad en todos los elementos que lo conforman.

-Atrás del escenario, el acróbata, el payaso, el equilibrista y todos aquellos que seguís la caravana de circo y que vivís de él, tenéis vuestro hogar. No tenéis una casa con ladrillos, pero si un hogar y una gran familia circense. Los artistas y empleados que trabajáis en el circo, ¿crees que estáis hechos de una genética diferente?

-Varios de nosotros sí que tenemos casas de ladrillo y pasamos algunas vacaciones en ellas o las alquilamos con la ilusión de poder jubilarnos y disfrutarlas en un futuro, aunque la mayoría estamos hechos de una pasta especial. Además, viajar y descubrir mundo nos enriquece culturalmente como personas.

-¿Las empresas circenses, tenéis suficiente apoyo desde Cultura?

-Evidentemente no, y como bien dices lo que hacemos es cultura. Llevamos nuestra obra circense en itinerancia y en la mayoría de las poblaciones no nos atienden desde Cultura, más bien nos ven como si fuéramos feriantes o mercaderes (sin tener nada en contra de ellos). Todos somos intervenidos por la Policía o Urbanismo, sin saber a veces qué tipo de de espectáculo ofrecemos o qué nivel cultural tiene el mismo. En cuanto a las subvenciones, cada vez vamos a peor. No cubren nuestras necesidades reales y a veces nos las otorgan sin haber visualizado realmente nuestro proyecto. No hay una regularización real en cuanto a circos se refiere.