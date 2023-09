El colegio que da vida a Enix

Ni en los mejores sueños el primer día de clase en el colegio de Enix habría sido tan emotivo. Y todo gracias a la última promoción de alumnos y alumnas que dijeron adiós a esta escuela hace 34 años, que han preparado con esmero este día tan especial y esperado. Inma Álvarez, Irina Magán, José Manuel Magán, Miriam Hernández y Juan José Hernández (ha faltado Mari Carmen Pérez ), han recibido muy emocionados a los pequeños que han tenido el privilegio de inaugurar las renovadas instalaciones educativas y que van a ser protagonistas de una nueva etapa en el colegio de un pueblo que no para de crecer (ayer mismo nuevos empadronamientos y así, como señala su alcalde, cada semana varios). Los niños dan vida a la localidad y el colegio es parte fundamental para contribuir a que cada vez sean más las familias que quieran quedarse a vivir en él por tener una escuela donde sus hijos puedan aprender no solo la lección que toca, sino también los valores añadidos de una escuela rural.

A las 12:30 horas los cinco antiguos alumnos y alumnas ya esperaban a los cinco nuevos estudiantes en la calle que lleva hasta el centro educativo. La idea era llegar juntos a un lugar donde unos fueron felices y otros a buen seguro también lo serán. Y da la casualidad de que es la misma calle que fue testigo de la última carrera para ir a al escuela que protagonizó aquella promoción que hizo historia en el año 1989.

Los cinco alumnos y alumnas de la sede de Enix del CPR San Roque estarán atendidos por una docente que será su tutora, pero además una vez en semana recibirán clase de un especialista en inglés y de religión

Nervios en la cara de los nuevos y emoción en la de sus antecesores, pero todos muy contentos de haber alcanzado un logro, la reapertura del centro, que demuestra “que el pueblo está vivo y no solo por el crecimiento que experimenta en términos turísticos o de establecimientos de hostelería, sino porque en la localidad viven niños y familias que quieren vivir en un lugar que también crece en servicios”, como señala el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo.

Beatriz Amate, madre de uno de los nuevos alumnos “Mi hijo inició el colegio en Felix; ahora estoy feliz de que hoy pueda ir a clase en su pueblo”

Patricia es la maestra del Colegio Público Rural San Roque en la sede de Enix y explica “ilusionada” a Diario de Almería que le da mucha alegría haber sido testigo de un momento tan mágico como este. Y es que no todos los días se abren aulas con estas características y mucho menos se da la oportunidad a un docente de ser parte de historias semejantes. “Para mí es todo nuevo, es la primera vez que voy a dar clase en un colegio rural, por lo que es todo un reto. Me enteré esta misma mañana de que mi puesto de trabajo estaba en Enix y estoy muy contenta”. Patricia, que es vecina del pueblo malagueño de Algarrobo y no le ha importado trasladarse a la provincia de Almería para desempeñar su profesión, señala que “a buen seguro será un curso diferente y espera que todo salga muy bien; empeño y ganas no faltarán”.

Álvaro Izquierdo, alcalde de Enix “Posiblemente este sea de los días más alegres que pueda tener este municipio”

La directora del CPR San Roque, Maido González, no ha querido perderse este primer día de clase en el aula de Enix. Desde bien temprano estaba en el centro comprobando que las instalaciones estaban listas para recibir al alumnado en las mejores condiciones. Y sobre todo, que la plantilla de docentes estaba al completo para los 59 estudiantes que hay matriculados en este colegio rural, desde Infantil de 3 años hasta 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). “Podemos decir con alegría que el primer día del curso nos hemos incorporado los diez docentes que formamos parte de la plantilla del centro. Comenzamos con mucha ilusión y con las expectativas bien altas de que empecemos a funcionar y todo vaya como hasta ahora”.

Los antiguos alumnos señalan que las nuevas instalaciones son más modernas pero perdura la esencia. Cuenta Inma Álvarez como anécdota cómo hacían fotocopias hace 34 años, con un carne de membrillo como principal ingrediente

El alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, no ha querido tampoco perder la oportunidad de ser testigo de un día histórico para la localidad y en definitiva para todos los vecinos. Ha acompañado a las familias, alumnos y docentes y ha querido tener un amable gesto con los pequeños entregándoles un detalle en nombre del Ayuntamiento. Un kit con material escolar y una fiambrera para guardar el desayuno de media mañana ha sido el detalle que ha logrado sacar una sonrisa hasta al pequeño Rafael que lloraba de forma intermitente, quizá, abrumado por la cantidad de personas que se han acercado hasta el colegio para verles, hacerles fotos y preguntas. A lo mejor no han encontrado explicación a tanta celebración en ese momento pero sí lo harán cuando crezcan y puedan tener entre sus manos el reportaje de Diario de Almería que inmortaliza la importancia de una jornada que ya ha hecho historia en la localidad de Enix. Tanto como lo hizo la fotografía de aquel último día de colegio en el año 1989, del fotoperiodista almeriense Pepe Mullor.

Risas, lágrimas, voces, carreras, canciones, colores... y en definitiva alegría, han llegado a la escuela de esta localidad para quedarse por muchos años más.