El colegio de Enix reabre sus puertas para cinco alumnos de Infantil el próximo lunes

Nervios, ilusión, esperanza, visión de futuro..., son algunas de las palabras que describen los sentimientos y emociones que viven los vecinos de la localidad de Enix en estos días previos al inicio del curso escolar que tendrá lugar el próximo lunes día 11 de septiembre. Y no es para menos. Treinta y seis años después, la escuela vuelve a abrir sus puertas y a llenar sus aulas y patio de colores, canciones, risas, juegos y, sobre todo de educación y valores. La reapertura del colegio era un sueño que este año se hace realidad después de intensas reivindicaciones y peticiones a la Junta de Andalucía por parte de las familias con niños que viven en el municipio y del propio alcalde de la localidad.

Los protagonistas indiscutibles de este día histórico para Enix serán sin duda los cinco niños y niñas de Infantil (de 5 años), junto con su docente, que comienzan el curso escolar 2023/2024 en este pueblo del Poniente almeriense. El centro educativo se suma así al resto de colegios rurales de la provincia que ya suman 18 en total y en los que estudian nada más y nada menos que 2.300 alumnos, según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

La Delegación Territorial han explicado a este periódico que el colegio CEIP San Roque de Felix se ha transformado para este curso escolar en Colegio Público Rural (CPR) y que estará compuesto por dos sedes, la de Felix y la de Enix. Así, la sede de Enix atenderá una unidad con alumnado de Infantil, con cinco alumnos escolarizados el último curso y que el próximo iniciarán Primaria en el mismo centro. Mientras que la sede de Felix, que cuenta con cinco unidades, tiene a 39 menores escolarizados desde Infantil hasta Primaria (de los que 15 van cada día en transporte escolar desde Enix). En total, el Colegio Público Rural San Roque tiene un censo de 44 alumnos.

El alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, asegura que “la reapertura de este colegio ha sido un empeño del Ayuntamiento no sólo por lo que supone para las familias que no tienen que montar a sus hijos desde muy pequeños en un autobús para que puedan asistir al colegio en el pueblo de al lado, sino porque se suma al municipio un servicio más que va a aportar muchísimos beneficios”. Como señala el regidor, “no se puede obligar a nadie a vivir en un pueblo, pero tampoco se puede permitir que nadie tenga que irse del pueblo porque no pueda vivir por la falta de servicios y recursos”. En este sentido, Álvaro Izquierdo está convencido de que la puesta en funcionamiento de este centro de enseñanza rural actuará como “efecto llamada a nuevas familias a la localidad, convirtiendo y reafirmando aún más a Enix como un referente en crecimiento y en la lucha contra la despoblación”.

Fue la consejera, Patricia del Pozo, quien anunció la noticia el pasado mes de marzo durante una visita a la provincia de Almería: “El curso que viene vamos a volver abrir este centro para dar respuesta a una reivindicación justa de hace años de las familias de Enix”, sentenció la responsable de Desarrollo Educativo y FP, al tiempo que destacó que “se ponen en servicio las mismas instalaciones que ya existían pero que para la ocasión han sido objeto de una reforma que ha llevado a cabo el Ayuntamiento del municipio con el objetivo de convertirse en una de las dos sedes con las que va a contar este nuevo Colegio Público Rural de las localidades de Felix y Enix”.

Durante meses, el Ayuntamiento ha trabajado en el centro para que todo estuviera a punto para cubrir las necesidades de la comunidad escolar desde el día 1 de septiembre que ya se incorporaron los docentes. Los trabajos de reforma y acondicionamiento han supuesto una inversión que alcanza los 120.000 euros (90.000 euros provienen de una subvención concedida por la Diputación Provincial de Almería al Ayuntamiento para tal cometido, y el resto procede de fondos municipales).

Diario de Almería ha contactado con la familia de uno de los alumnos que estrenará el centro de Enix el próximo lunes. Beatriz Pintor es la madre de uno de los alumnos que hará historia en el flamante centro y asegura que tanto su pareja como ella están “muy felices” de que su hijo pueda ir al colegio andando y no tengan que abandonar el pueblo que eligieron para vivir en la provincia de Almería tras venirse a España (antes vivían en Inglaterra). “Hemos luchado mucho hasta lograr que abrieran el colegio, gracias también al apoyo incondicional del alcalde, y estamos convencidos de que es lo mejor que nos ha podido pasar. Yo soy docente y sé muy bien lo beneficioso que es para los alumnos un colegio rural de estas características”.