Calles y plazas vacías con el confinamiento

Almería vivió ayer su primer día de confinamiento y con la excepción de ciertos incumplimientos, como el del ciclista detenido en el Paseo Marítimo por desobediencia a la autoridad, presentaba una imagen insólita de calles y plazas vacías y carreteras solitarias en respuesta a la alerta sanitaria decretada por el Gobierno. Un escenario histórico a la vez que inusual por la contención del estado de alarma con los bares y restaurantes cerrados, parques y zonas infantiles precintadas y las playas desiertas. También era un escenario para la esperanza porque el cumplimiento de las medidas de contención dará sus resultados en una de las provincias andaluzas con menor incidencia del coronavirus en la actualidad.

El balance de ayer de la Consejería de Salud y Familia cifraba a las nueve de la mañana en 14 los contagiados por COVID-19, exactamente el mismo número que el día anterior, si bien a mediodía se conocía que Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox en Diputación y concejal en el Ayuntamiento de la capital, había dado positivo. Es la segunda víctima almeriense del acto público y multitudinario de su formación en Vistalegre tras la confirmación un día antes del contagio del diputado nacional Carlos Fernández-Roca, que ocupa escaño en el Congreso por la circunscripción provincial.

A partir de ahora sólo habrá un parte sanitario al día, en base a la declaración del estado de alerta, y la comunicación la centralizará el Ministerio de Sanidad. De la quincena de positivos de Almería sólo ha trascendido que uno está ingresado en el hospital, mientras el resto presentan síntomas leves y permanecen en sus domicilios en seguimiento activo. También se ha conocido que ya son cinco los municipios de procedencia de diferentes comarcas almerienses, aunque la capital aún acapara la mayoría de los casos. Las pruebas para la detección del virus se realizan en el hospital universitario de Torrecárdenas desde el viernes y hasta esa fecha sólo se realizaban en Granada y Sevilla. Ese mismo día se triplicó la incidencia de casos en Almería pasando de cuatro a 13.

El sábado se incorporó tan sólo uno más y ayer se conocía el del dirigente de Vox, si bien la estadística oficial no lo había recogido al ser balance de primera hora de la mañana. Una mujer en estado de gestación de 23 semanas se encuentra entre los infectados por el coronavirus, si bien no ha precisado de ingreso hospitalario. El número total de afectados en Andalucía asciende a 437, siendo Almería la segunda provincia con menos positivos por detrás de Huelva (6). Ayer mismo fueron 61 nuevos casos los que se contabilizaron en la región, así como el fallecimiento de uno de los pacientes en Jaén. Al laboroatorio del hospital universitario de Torrecárdenas no dejan de llegar muestras para su análisis y después del resultado los nuevos casos quedan pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.

Cuando queda confirmado un positivo se activan los protocolos de prevención del Ministerio de Sanidad para determinar los posibles contactos directos que hayan tenido durante los últimos días estos afectados. A partir de hoy, los pacientes que necesiten renovar sus recetas podrán hacerlo sin necesidad de acudir al centro de salud. Cuando llamen para pedir cita, los profesionales del consultorio o Salud Responde preguntarán el motivo de la consulta, y si es una receta, a lo largo de ese día, cargarán a la tarjeta sanitaria las que necesite el solicitante. Es otra medida con la que evitar desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensación para todo el que lo requiera, facilitando el confinamiento que hoy lunes será más tibio por los desplazamientos al trabajo.